Hombre habría visto a Sara Sofía cerca de Bucaramanga

Un testigo le reveló este martes a EL TIEMPO que cree haber visto a una niña que correspondería a Sara Sofía Galván -la niña que desapareció en Bogotá desde el pasado enero- en Floridablanca, un municipio del área metropolitana de Bucaramanga.



El hecho se habría dado hace ocho días, el pasado martes 23 de marzo.



“La niña iba con una ruana como de lana color café, de esas que tienen capucha y la mujer que la llevaba también tenía un saco café. Cosa que se me hizo extraña porque era pleno mediodía y estaba haciendo calor”, dice el testigo.



La mujer y la menor estaban en un barrio al sur del área metropolitana de Bucaramanga.



“Llevaba una maleta y la niña estaba como sollozando. Yo le vi los ojos, eran muy claros y recuerdo que pensé: que niña tan bonita”, aclara el testigo.



El testigo asegura que los rasgos físicos de la mujer que llevaba la menor no se parecían en nada a la niña. “Hasta ahora que vi la foto y que dijeron que estaba en Bucaramanga fue que caí en cuenta que era ella”, dice el testigo.



Sobre esto, el general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que han recibido múltiples informaciones sobre el paradero de la menor.



“Tenemos un número considerable de información que nos ha llegado de personas pero podría presentarse que estemos cayendo en especulaciones, pues la gente con un ánimo colaborativo está suministrando información que debe ser verificada. Hasta el momento no nos ha arrojado resultado positivos”, indicó el General.

Este martes 30 de marzo, Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, la menor desaparecida en Bogotá, aseguró que recibió una llamada de un hombre que le dijo que la niña estaba en Bucaramanga.

​

"Recibí una llamada de un hombre, me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa", dijo Galván.



​Una vez se conocieron estas declaraciones, las autoridades de Bucaramanga citaron una reunión extraordinaria con el grupo de inteligencia para verificar la información suministrada por la tía.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA

