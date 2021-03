Policía investiga posible video de Sara Sofía en Bucaramanga

Un video que conoció EL TIEMPO en exclusiva es analizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que busca determinar si la menor que se ve en las imágenes corresponde a Sara Sofía Galván, la menor que desapareció en Bogotá.



​(Le puede interesar: Hombre habría visto a Sara Sofía cerca de Bucaramanga)

Las recientes declaraciones de Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, prendieron las alarmas de las autoridades de Bucaramanga.



"Recibí una llamada de un hombre, me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa", dijo Galván este martes 30 de marzo cuando la pequeña Sara Sofía cumplió tan solo dos años de edad.



Una vez conocieron de estos nuevos detalles, las autoridades en la capital santandereana, iniciaron la verificación de la información. Incluso, varios testigos indicaron haber visto -la semana pasada- a una menor con rasgos similares a los de Sara Sofía acompañada de una mujer de contextura delgada y piel morena.



Hasta el momento, las autoridades tienen como una de las piezas claves de esta investigación, el video de una cámara de seguridad de un almacén del centro de la ciudad que grabó a una menor con rasgos físicos similares a los de Sara Sofía y a una mujer que coincide con la descripción que han dado los testigos.



La mujer entró pidiendo limosna al lugar el pasado sábado 27 de marzo sobre la una de la tarde. La vendedora le ofreció algo de tomar y en las imágenes se ve que la mujer toma lo que le entregan en el mostrador, mientras la menor se mira y baila en el espejo.



Al final de la grabación se ve como la mujer sale del almacén y la menor no se quiere ir con la mujer por lo que ella debe entrar a sacarla de la mano.



(Lea también: La cámara fotomulta que es un dolor de cabeza para los viajeros)

La grabación ya está en poder del Gaula de la Policía, quienes analizan si la niña en las imágenes es, o no, Sara Sofía.



"Hemos ocupado gran parte de nuestro personal del Gaula haciendo muchas verificaciones, dentro de estas, un video que llegó a nuestro poder, son unas imágenes donde una niña que presenta muchas características que coinciden con Sara Sofía y estamos adelantando las diferentes verificaciones", indicó el general Javier Martín comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



(Además: Vendía tamales y hoy tiene pizzerías que venden 10 mil millones)

El pasado 24 de marzo las autoridades capturaron a Carolina Galván, mamá de la niña desaparecida Sara Sofía Galván, y a su compañero sentimental Nilson Díaz en Bogotá quienes son los principales sospechosos de la desaparición de la pequeña de 23 meses.



( Además: Las contradicciones en el caso Sara Sofía: ¿Quién está mintiendo?)



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA

Más noticias de Colombia

Alerta en Barranquilla por alta ocupación de camas UCI

En video: samario se enfrentó a delincuente armado y logró desarmarlo

La travesía del joven bogotano que estuvo desaparecido un año