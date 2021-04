Las pistas que sigue la tía de Sara Sofía para encontrarla

El pasado 30 de marzo, Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía, la menor de 3 años que desapareció en Bogotá, aseguró que recibió una llamada de un hombre que le indicaba que su sobrina estaría en Bucaramanga tras ser vendida.





Desde ese día, la Policía activó una búsqueda para verificar la información.



En dos días recibieron más de 50 llamadas de personas que dijeron haber visto a la pequeña en Bucaramanga, incluso, analizaron un video de una menor que ingresó a un almacén en la capital santandereana cuyos rasgos físicos coincidían con los de Sara Sofía, pero su hallazgo no fue exitoso.



El dos de abril, la Policía descartó que la menor estuviera en Bucaramanga y volvieron a concentrar los esfuerzo en Bogotá.



Sin embargo, Xiomara no descarta que su sobrina esté en Bucaramanga y llegó hasta esta ciudad para seguir las pistas que la podrían conducir a Sara Sofía.



La mujer llegó a una peluquería del barrio Campo Hermoso donde un hombre afirmó haber rapado a una menor con las mismas características físicas que Sara.



Según relató el estilista, una mujer llegó con la menor y le pidió que la rapara, a él se le hizo extraña la petición pero cumplió con su trabajo y añadió que la mujer le puso un gorro a la niña y siguió su camino.



La tía de Sara Sofía les hace un llamado a las autoridades para que este viernes se entrevisten con ella y no detengan la búsqueda.



"Hago un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que nos ayuden en la búsqueda. Señor gobernador, voy a estar acá presente para que hable con nosotros y para que se una a nuestra búsqueda", indicó la mujer.



La tía de Sara Sofía ha recorrido la ciudad entregando más de dos mil volantes que donaron algunos ciudadanos que se han unido a su labor.



BUCARAMANGA

