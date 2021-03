¿Sara Sofía está en Bucaramanga? Esto es lo que se sabe

Las recientes declaraciones de Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, la menor desaparecida en Bogotá, prendieron las alarmas de las autoridades de Bucaramanga.



"Recibí una llamada de un hombre, me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa", dijo Galván hoy martes 30 de marzo cuando la pequeña Sara Sofía estaría cumpliendo tan solo dos años de edad.



​(Contexto: Tía de Sara Sofía dice que niña pudo haber sido vendida en Bucaramanga)

Una vez se conocieron estas declaraciones, las autoridades de Bucaramanga citaron una reunión extraordinaria con el grupo de inteligencia para verificar la información suministrada por la tía.



​"Se está empezando a saber esta noticia y estamos iniciando una investigación, enseguida vamos a reunirnos con nuestras unidades de inteligencia y policía judicial para verificar el hacedero de esta información", indicó a la W Radio, Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



La tía de la menor aseguró que ha recibido varias llamadas y que en una de ellas le dio esperanza. "Un muchacho me llamó de la ciudad de Bucaramanga y me dijo que la niña había sido vendida en Bogotá por dos millones de pesos y que la había comprado una mujer".



Frente a esta información, el comandate de la Policía Metropolitana de la capital santandereana, aseguró que están"tratando de buscar la fuente, las personas que están asegurando esto y hacer claridad que nosotros no podemos atrevernos a hacer alguna aseveración al respecto porque no tenemos información veraz", indicó el comandante.

​

En dicha llamada que recibió la tía de Sara Sofía, el hombre que la llamó le dice que la menor va a ser sacada del país por una trocha ilegal.



Se espera que sobre el mediodía se conozca más información como resultado de la reunión que se efectúa en Bucaramanga en este momento.



BUCARAMANGA

