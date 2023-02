Por el sector de Cuestaboba, pasando Berlín, entre la vía Bucaramanga - Pamplona se accidentó un camión con carrocería que llevaba costales de harina de trigo.



Según el conductor, Hernando Mogollón, alcanzó a rodar 60 metros porque el piso estaba liso y eso generó que perdiera el control del camión.



Al instante, los campesinos del municipio llegaron al lugar, primero, para rescatar al conductor, pero luego, comenzaron a llevarse los bultos de harina,

"Se llevaron un poco de harina, era un montón de gente de Berlín, llegó mucha gente a llevarse los costales. La Policía les decía que no se llevaran el material y no hacían caso", explicó don Hernando.



​El conductor explicó que, aunque alcanzó a volcarse y rodar 60 metros no tuvo heridas de gravedad.