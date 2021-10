Ambientalistas protestaron frente a embajada de Canadá por Eco Oro

Cientos de ambientalistas de diferentes partes del país llegaron hasta Bogotá frente a la embajada de Canadá para protestar por el reciente fallo sobre el proceso jurídico contra la multinacional minera canadiense Eco Oro.

El proceso jurídico que inició hace varios años Eco Oro se dio luego de que prohibieran la minería en paramos y debieran salir de Santurbán donde efectuaban un proyecto.



"Esto es un ejemplo que los TLC y los tratados de inversión se convierten en el peor enemigo en el momento de defender el agua y el medio ambiente. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que revise estos tratados", indicó Hernán Morantes del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán.



El Tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) estudió l demanda por más de 700 millones de dólares de esa empresa contra el Estado y el pasado 10 de septiembre falló.



Acogiendo los argumentos de la defensa de Colombia, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), y reconoció que la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de Eco Oro sino que buscaba proteger un fin legítimo; en este caso, la protección del medioambiente y de ecosistemas sensibles como los páramos.



Pero la batalla legal no ha terminado debido a que el Tribunal encontró responsable a Colombia de no aplicar correctamente el estándar de trato justo y equitativo del tratado comercial que el país suscribió con Canadá. Por ese motivo, el proceso judicial sigue para determinar si hay daños económicos relacionados con este punto.



Este último punto generó que los ambientalistas protestaran en este martes 12 de octubre.



BUCARAMANGA