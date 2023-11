El drama de colombiano que fue por un sueño americano y perdió una pierna en accidente

Un joven de 22 años, identificado como Leobardo Rivas, oriundo de Santander, quien viajó a México en búsqueda del sueño americano se encontró con una tragedia. Tuvo un accidente que lo dejó sin su pierna izquierda.



Puede leer: Habla familia de niños colombianos perdidos en río Bravo cuando intentaban ir a EE. UU.



Según comenta en un video, quiso subirse a un tren y este arrancó muy rápido llevándose su extremidad.

"Perdí mi pierna izquierda, me quise montar al tren, arrancó duro y me destrozó la pierna, estoy en el hospital, estoy solo, tengo un amigo que me ha ayudado, estoy pidiendo una colaboración para poder retornar a Colombia, quiero ver a mi hija y abrazarla, quiero personas de buen corazón que me ayuden con una prótesis y una muleta", dice estando desde una cama de la clínica Torreón, en México.



El joven salió de Bucaramanga, luego de dedicarse varios meses a la construcción. Su familia, esposa y dos hijos, viven en Villa Mercedes, un barrio vulnerable de la capital de Santander.



La familia y el joven están pidiendo ayuda para poder regresar a Colombia y obtener una prótesis para una mejor calidad de vida.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.​