Daniela Corredor y Víctor Castillo son los creadores de Filamental, una marca con sello santandereano que diseña y produce accesorios y bolsos en impresora en tercera dimensión.



Lo que comenzó como un emprendimiento en su casa ahora recorre las mejores ferias del mundo llevando sus productos ‘made in Colombia’.

Es la primera vez que esta pareja va a Magic, una de las ferias mayoristas más grandes del mundo donde se presentan más de 380 marcas de 28 países en Nueva York.



“Fue una grata sorpresa ganarnos el premio "Best New to Show" del año. Entre tanto talento y tanta variedad, este premio nos deja con mucha satisfacción y felicidad, pero ante todo, con mucha motivación para seguir trabajando e innovando en el mundo de la impresión 3D sostenible”, indicó Víctor Castillo, creador de la marca.



El enfoque de Filamental es utilizar la tecnología para promover la sostenibilidad , al mismo tiempo que dan vida a un mundo de color. Los accesorios están fabricados exclusivamente en impresoras 3D, y utilizan exclusivamente bioplásticos (hechos a base de maíz y 100% biodegradables).



“Hemos estado trabajando sin descanso para hacer que nuestro producto cruce fronteras. Tenemos un gran equipo de consultores creativos, encabezados por Pamela García de Asís, y de su mano vamos a lanzar "Suite 44", una colección que explora los límites de la impresión 3D. Nuestro característico bioplástico se combina con cristales y materiales metálicos para dar lugar a nuevas piezas que son una evolución de nuestros bestsellers. Nos mantenemos fiel a la esencia de la marca, siendo todo producido bajo orden en tiempo récord y biodegradable. Como siempre, la colección se concentra en dejar lucir la personalidad de cada cliente”, dice Daniela Corredor, creadora de la marca