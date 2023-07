Sebastián Sánchez es un artista santandereano que lleva desde marzo de este año luciéndose en una exposición en el Museo de Las Américas en Denver, Colorado.



La obra que se llama “Colombia: The Corn, The River and The Grave”, (el maíz el río y la rumba) trata sobre el país, sus conflictos, la violencia, lo sagrado, la explotación y los recursos naturales.

En Colorado, USA. Foto: Sebastián Sánchez

La exhibición que va hasta el 19 de agosto relata la zozobra y ansiedad del territorio colombiano, y en el que refleja los cumplimientos de los acuerdos de paz de la Habana, desde el 2016, hasta la reparación de víctimas del conflicto armado.



"La muestra propone un relato sobre la entidad y sosiego del territorio nacional, propone una conversación entre miradas, disciplinas, relatos que permiten vislumbrar, un amplio espectro de actitudes en las formas artísticas, que vinculan identidad, territorio y violencia en la nación colombiana", explicó Sánchez.



