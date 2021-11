La importante obra que debe ser entregada en 2023 pero solo lleva el 6 %

En agosto de 2018 se inició la construcción de la variante de San Gil, Santander, que sería la solución para mitigar las decenas de muertes por el paso de vehículos pesados que se quedan sin frenos en el malecón del municipio.



Enero del 2023 fue la fecha que anunció el Invías como finalización de esta obra que comprende 9,7 kilómetros de carretera nueva, un puente de 360 metros y un viaducto de 435 metros.



(Además: Denuncian favoritismo de concejal en elección de Contralor de Bucaramanga)

Sin embargo, ya va en más de la mitad del plazo pactado y apenas llega al 6 por ciento del avance físico de la obra, según el reciente informe que presentó la veeduría de la Cámara de Comercio.



Hay unos retrasos que tienen como explicación la espera de una licencia ambiental que llegó en noviembre del 2019 y tras un recurso quedó en firme en febrero de 2020, y luego hubo un mes durante el cual estuvieron paralizadas todas las obras por la pandemia, pero actualmente se encuentran pausados varios frentes de obra y aún es incierto el restablecimiento de los trabajos.



(Lea también: En 3 minutos fueron descubiertos los asaltantes de la bodega de Las Vegas)



“El contratista presentó unos precios de unos ítems unitarios que para la interventoría eran muy elevados, y el contratista no aceptó el precio que le dio la interventoría, y se fueron a Invías y no han logrado ponerse de acuerdo por lo que las actividades están suspendidas”, indicó la ingeniera Marcela Gualdrón, encargada de la veeduría de la Cámara de Comercio.



Este desacuerdo ya está en manos del Invías, y “estamos conminando entre el Instituto Nacional de Vías y la interventoría al contratista, a través de un proceso administrativo sancionatorio, a que cumpla el objeto contractual”, indicaron en el Invías.



(Le puede interesar: Cuatro soldados asesinados por 'Clan del Golfo' en Ituango, Antioquia)



En el proyecto solo se está trabajando en cimentación de estructuras. “Hoy, después de 38 meses, deberían llevar casi un 70 por ciento de ejecución presupuestal, pero solo llegan a una inversión de 7.000 millones de pesos, que equivalen a un 6 por ciento. En este momento deberían llevar 50.000 millones ejecutados, no llevan es nada”, indica la ingeniera Gualdrón.



El panorama para los sangileños es desolador. No se sabe cuándo van a finalizar ni si eso podría significar más víctimas, pues los atrasos son cada vez mayores y según la veeduría es inviable que el proyecto finalice en la fecha pactada; mientras tanto persiste el inminente peligro de este paso obligado para los vehículos que van desde Bogotá hacia Bucaramanga.



(En otras noticias: Rescatan a joven que había sido secuestrado y por el que pedían $8 millones)



Edgar Lezmes, presidente de la Junta Directiva de Fenalco San Gil, hace un llamado a las autoridades para que concreten otro tipo de proyectos en vista de que la variante es incierta.



“Hoy vemos una variante que tiene a todas luces unos riesgos enormes porque no se va a efectuar, está paralizada. Lo que inició esta obra fue el accidente del 2017 y en ese momento se habló de unas trampas de frenado de las que ya se tienen estudios y lo que solicitamos es que por lo menos evitemos otra tragedia con estas trampas que pueden costar entre 5.000 y 7.000 millones de pesos”, dice.



Hace unas semanas se efectuó una reunión entre todas las partes en la cual la interventoría informó que se requiere un adicional de 163.0000 millones de pesos, es decir, casi el costo total, que fue de 183.000 millones de pesos.



(Siga leyendo: Esto fue lo que encontró Policía en allanamiento a cárcel de Barranquilla)



Sin embargo, el Invías sostiene que “el contrato tiene suficientes recursos para avanzar en la ejecución de obra y podría avanzar por lo menos dos años más sin necesidad de recursos adicionales. Sin embargo, si el contratista no muestra voluntad de trabajo, es imposible pensar en una adición presupuestal”.



Y agregan que el instituto “está velando por los intereses de los colombianos y, conociendo la importancia estratégica de la obra para los santandereanos, hace uso de todos los recursos jurídicos y administrativos para que la obra avance como está establecido en el contrato y en el menor tiempo posible”.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Bucaramanga