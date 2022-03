​​En una vereda santandereana, en el municipio de Páramo, un delincuente interrumpió un salón de clases para robarle el celular a la maestra. Además, la amenazó con un arma de fuego enfrente de sus estudiantes.

Según ‘RCN Radio’, El alcalde del municipio, Filemón, Solano, afirmó: “Hacia las 9:40 a.m. en la vereda El Moral donde estudian aproximadamente 10 niños, hay una profesora y en medio de la clase, entra un tipo y le apunta con un arma de fuego e intimida también a los niños y procede a hurtarle el celular de la docente".



Afortunadamente había un padre de familia presente que los auxilió, ya que tanto la maestra como los estudiantes les dio un ataque de nervios.



También añadió que el padre de familia que estaba presente en ese momento logró comunicarse con las autoridades, quienes minutos después llegaron al lugar.



“Pero infortunadamente no se ha podido encontrar al responsable, mientras tanto la docente quedó muy afectada con esta situación y recibió atención médica en un centro de salud cercano”, aseguró el mandatario municipal.



Los habitantes de la vereda El Moral, que queda en la vía San Gil – Charalá, ya han denunciado hechos similares, ya que alegan que personas externas a las del pueblo están quitándoles sus pertenencias.



Las autoridades hallaron el documento de identidad de la maestra a la salida del municipio tirado en plena vía. La Policía seguirá investigando para dar con el responsable.

