Hay preocupación en varios municipios de Santander por las fuertes lluvias que provocaron que el caudal de varios ríos aumentara. Estos son el río Suárez, Chicamocha y Chucurí.



Por tal motivo la represa de Hidrosogamoso, ubicadada en el embalse de Topocoro, llegó a su cuota máxima de saturación (320 metros) y la empresa Isagen decidió abrir dos de las compuertas con el fin de evacuar el exceso de agua a las 5 p.m. de este 2 de junio.



No obstante, a las 7 p.m. del día siguiente se informó a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres que “teniendo en cuenta la mejoría de las condiciones hidrológicas de la cuenca y la disminución de las afluencias del río Sogamoso, Isagen realizó al cierre de compuertas” nuevamente.



No obstante, recomiendan que, por su seguridad, no haya movimiento de personas en la zona entre el Puente La Paz y la represa. “Lo más importante es evitar que a los niños los dejen solos”, añade el profesional Sergio Forero, de la oficina mencionada a Noticias Caracol.

#SantanderInforma | Teniendo en cuenta la mejoría de las condiciones hidrológicas de la cuenca y la disminución de las afluencias del río Sogamoso, #Isagen realizó al cierre de compuertas a partir de las 7:00 de la noche del día de hoy. pic.twitter.com/MdQn77g1Lo — Gestión del Riesgo de Desastres | Santander (@OGRDSantander) June 4, 2023

Recomendaciones ante la emergencia

Mientras las comunidades de la zona esperan que se sigan tomando medidas para evitar daños a los cultivos, la OGRD emitió las siguientes pautas:

Evitar acceder a la zona del río entre el puente La Paz y la presa Latora. Estar atentos a la información emitida por ellos, así como al incremento de los niveles del río. Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso. Evitar que los niños estén solos cerca de las riberas o charcos. Mover el ganado a las partes altas y lejanas del río.

