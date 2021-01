Ella es Andrea, la santandereana con el puntaje perfecto en el Icfes

En su casa ubicada en el barrio Cañaveral de Floridablanca, en Santander, Andrea Lorena Cárdenas Quiros no oculta su alegría.

No es para menos, es la única mujer entre los tres estudiantes de Colombia que este sábado obtuvieron puntajes perfectos (500/500) en las Pruebas Saber 11 que se realizaron el pasado 7 de noviembre.



“Me siento muy feliz de ser la única mujer –resalta Andrea Lorena–. Esto significa que somos poderosas, que podemos lograr lo que queramos y eso me tiene muy contenta”.

Andrea es egresada del colegio New Cambridge de ese municipio.

Mónica Ramírez, rectora de la institución, destacó que Andrea Lorena espera que este valioso resultado le ayude en su intención de obtener una beca para estudiar medicina.



"Tenemos en Andrea una futura médica colombiana –expresó la rectora–. Es un ejemplo de mujer que nos acompaña desde los 5 años y gracias a la excelente formación que le han dado sus padres y el acompañamiento que le hemos brindado hemos identificado a una mujer responsable, carismática y con gran sentido social".



La rectora agregó que la joven es una excelente estudiante y aunque se destaca en todos sus cursos, asegura que si tiene que elegir una sola materia se queda con química.

Además de sus clases, Andrea señala que es consciente de que debe ser un ser humano integral, por eso, destaca que ni la pandemia del covid-19 detuvo sus clases de ballet y continuaba con su amor por la danza de manera virtual.



Las pruebas de Estado para estudiantes de último grado de colegio cuentan con 278 preguntas de selección múltiple en cinco áreas del conocimiento: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.



El examen fue presentado de manera presencial y con modificaciones en su tiempo de duración, ya que solo se podía llevar a cabo en una sesión de cuatro horas y media, dados los protocolos de bioseguridad establecidos por la situación sanitaria que atraviesa el país por el covid-19.

De esos protocolos, Andrea recuerda que fue citada ese día sobre las 6:15 de la mañana en el colegio Vicente Azuero de ese municipio y tuvo que esperar por el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y finalmente pudo terminar sobre el mediodía.



Destaca que la institución educativa, sus profesores y todas las personas que estuvieron a su lado fueron vitales en este logro.



“Desde el colegio nos han acompañado siempre con simulacros y el preicfes, iba confiada porque era mucho tiempo el que le habíamos dedicados a esto –asegura Andrea–. Nos quedábamos hasta las 6 de la tarde, los fines de semana a hacer simulacros, muy comprometidos y motivados”.

Asegura que admira a sus profesores por la profunda huella que dejaron en ella, pero señala que su mamá, Luz Rocío Quiros Gualteros, y su papá, Fabio Alberto Cárdenas Higuera, fueron fundamentales, pues sin el esfuerzo de ambos no habría podido continuar con sus estudios.



“Me siento muy feliz, muy satisfecha, es muy gratificante y, ante todo, estoy agradecida con Dios –asevera la joven–. Mi mamá es una luchadora, es sobreviviente de cáncer de seno y todo esto sé que es gracias a ella y todo el esfuerzo de ambos”.



Andrea asegura que quiere estudiar medicina porque es algo que la apasiona y admira a los profesionales de la salud por esa vocación para servir a los demás, un aliciente que la motiva a dedicar su vida a esta profesión.



Los otros estudiantes que alcanzaron este importante resultado en las Pruebas Saber 11 fueron Alejandro Salas, de la Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt, en Barranquilla, y Luis Ángel Vargas Peña, de la Institución Educativa Yaaliakeisy, en Puerto López, Meta.

