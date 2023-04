La preocupación de cirugías plásticas estéticas en Santander sigue latente, no solo por la cantidad de centros cerrados por falta de higiene y cumplimiento de requisitos legales, sino también por la gente que muere tras realizarse malos procedimientos.



EL TIEMPO pudo conocer que en Bucaramanga y Barrancabermeja se descubrieron dos profesionales en odontología que estaban usando a sus pacientes para realizarles la liposucción en la papada, intervención que no pueden realizar, ya que no tienen la especialidad en cirugía plástica estética.

Luis Felipe Tarazona, director de desarrollo e inspección de la Secretaría de salud de Santander, indicó que, aunque los pacientes no sufrieron alguna afectación grave, a los médicos se les quitó la tarjeta profesional.



"El problema es que la lipopapada la están haciendo odontólogos o dermatólogos, ellos no son los cirujanos plásticos para realizar este tipo de intervención. Una cirugía de esas puede valer 12 millones y con ellos puede valer 4 millones de pesos. Hemos descubierto odontólogos haciendo lipopapadas, fueron dos, Bucaramanga y Barrancabermeja y en Medellín también se está dando", reveló.



En Santander ya se reportan seis personas muertas luego de someterse a cirugías plásticas estéticas, (cinco mujeres y un hombre) en la vigencia 2022- 2023.



Además, se han aplicado ocho medidas sanitarias en IPS, cuatro han sido con cierre total y cuatro temporales, por no tener la infraestructura adecuada.



