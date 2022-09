Los hechos sucedieron en el colegio Gabriel García Márquez, ubicado en Girón, Santander, cuando, al parecer, dos estudiantes de quinto grado disolvieron tres pastillas de viagra en una gaseosa y posteriormente se la ofrecieron a sus compañeros de salón, un niño de 10 y una niña de 12 años.

Fernanda Duarte, madre de una de las víctimas, explicó que se enteró de esta situación cuando la citaron en la rectoría. Según la progenitora, las directivas del colegio solo le notificaron lo sucedido y le entregaron a su hijo para llevárselo a la casa sin darle mayores explicaciones.



(Puede leer: Hija de familia masacrada agradece a comunidad de Landázuri por matar a asesinos)



“Ellos lo vieron relajado como si no fuera grave, me comenta que le dieron una gaseosa con unas pastillas de color azul. La enfermera me dijo que era mejor que me lo llevara a la casa por sí pasaba algo, yo firmé la salida. Eran tres pastillas en la gaseosa. Me lo llevé al hospital. La doctora me dijo que gracias a Dios mi hijo lo traje vivo. Mi hijo solo vomitaba, no le puedo dar comida ácida porque se vomita”, dijo la madre.



( Lea también: Levantan paro en Refinería de Barrancabermeja; protegerán líderes de la USO)



Los padres familia contaron que las niñas responsables de inducir esta situación no fueron suspendidas del colegio.

La rectora de la institución explicó que el manual de convivencia contempla, en un principio, un llamado de atención a los estudiantes que ofrecieron la gaseosa con el viagra.



Lea: Una adulta mayor murió en Bucaramanga tras ser arrollada por un ciclista



"Lo primero que se debe hacer es un llamado de atención y concientización.

Se debe llevar por comité de convivencia, se hace reunión por varios casos de otras cosas. Reunimos a otras familias y les decimos a los estudiantes que lo que se hizo fue atentar contra la vida de otras personas", dijo la rectora del colegio Gabriel García Márquez, María Cristina Prada.