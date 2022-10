Se trata de la celebración de un contrato entre la Gobernación de Santander y la Unión Temporal Santander por el Mundo. Su ejecución inició el 31 de agosto del presente año y tendrá una duración de cuatro meses por un costo de tres mil millones de pesos.



El objeto de este contrato es prestar servicios de logística en los eventos que se realicen en la región. Es decir, es una bolsa de tres mil millones de pesos que le da la posibilidad a la Gobernación de escoger de los ítems propuestos lo que se requiera.

Advierten de un plato de almuerzo especial a 87 mil pesos. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Dentro de las posibles irregularidades halladas una de la más llamativas es el valor del llamado ‘Almuerzo especial’, que puede ser una hamburguesa con papa y gaseosa o dos porciones de proteína con ensalada y un líquido. El costo de este plato es de 87 mil pesos con IVA incluido.



Las características de la hamburguesa son carne de res mínimo de 300 gr, queso doble crema, tocineta, cebolla grillé, tomate, lechuga y salsas acompañadas de papa a la francesa y gaseosa PET 250 ML.



EL TIEMPO consultó con Transparencia por Santander, su directora Marcela Pabón, explicó que ese contrato ya estaba en la mira desde antes de ser firmado con la Unión temporal Santander Para el Mundo, conformada por tres entidades, (Stage Eventos y producciones, Ingenia Soluciones, y Persival producciones) .



Contó que el proceso se abrió en dos ocasiones; el primero fue cancelado y el segundo ya tiene el contrato vigente. Durante ese tiempo se hicieron observaciones al detectar precios elevados por valor unitario.



Relató que, en su momento, la Gobernación dio la razón de que esos valores fueron cotizados por el mercado.



Sobre los costos de la hamburguesa a 87 mil pesos, Marcela Pabón dijo que el precio es elevado independientemente de la carga tributaria adicional que se aplica por contratar con el estado.



"Realizando el aumento del costo tributario igual sigue siendo elevado, estos precios unitarios están casi por el doble de lo que se puede encontrar con el mercado, no es justificación tampoco este hecho con otros costos adicionales", dijo Pabón.



Este medio realizó tres cotizaciones a restaurantes exclusivos en Bucaramanga sobre el valor de una hamburguesa con las mismas características del contrato y su costo promedio está entre treinta y cinco a cuarenta mil pesos.



Siendo así, a la unidad del alimento que vale promedio $40 mil pesos se le agrega el 35 por ciento que son los gastos de ley, que equivale a las estampillas y retención en la fuente por IVA. Esto quiere decir, que por mucho que cuesta una hamburguesa con la carga tributaria su precio promedio sería de 56.000 pesos.



Otro precio cuestionado es el de un desayuno que contiene un jugo natural, una bebida caliente, caldo, harina y una proteína. Este plato se está cobrando a 59. 688 mil pesos.



"Justificaron que habían hecho cotizaciones y que esos eran los precios que normalmente se encontraban en el mercado, es decir, no encontraron ellos ningún tipo de sobre costos, según lo que la entidad buscó. Pero, haciendo comparación de precios unitarios, nos parece que existen precios bastantes elevados", dijo Marcela.

Otros supuestos sobrecostos

En el contrato se solicita un salón para una jornada no mayor de ocho horas. con una capacidad para 300 a 500 personas. De este proceso en el documento aparece un costo de $12’900.000.



Lo mismo con un auditorio de 500 a 1.000 personas con las mismas características anteriores, pero, en este caso el precio del alquiler es de $26’859.600.



De este alquiler de auditorios o salones, Transparencia por Santander percibió también que hay costos excesivamente elevados, teniendo en cuenta que se pueden conseguir a un mejor precio.



EL TIEMPO cotizó en el auditorio Luís A. Calvo, ubicado en la Universidad Industrial de Santander, UIS, y la inversión por ocho horas para ese espacio al que le caben 989 asistentes es de $7’400.000, inclusive, teniendo más servicios que lo que solicita el contrato.



En el Centro de Convenciones Neomundo, el Gran Salón en el que se pueden adecuar 2.500 sillas tiene un valor de 5’575.150 de pesos y el auditorio para más de 350 personas tiene el costo de 5’961.900 de pesos.



Contrario sucedió con el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, que en esa institución sí se cobró el lugar a $1’997.200 de pesos por dos horas para una capacidad de 780 personas.



Otros de los tantos Ítems alertados por Transparencia por Santander fue el de un arreglo floral sencillo de 40 cm de largo y 10 cm de ancho que tendría un valor elevado de 373 mil pesos.



Este medio cotizó en varias floristerías y este centro de mesa tiene un valor máximo de 45.000 pesos.



"Es un centro de mesa, no es tan grande, no se determina que hay flores exóticas con costo adicional, nos preocupa que ese item y demás, hay sobrecostos", dijo Pabón.



Transparencia por Santander le contó a EL TIEMPO que en este proceso participaron dos oferentes, y alertó por cómo se medían los puntajes y aunque también se le hizo observaciones sobre la selección objetiva de los oferentes, no fueron acatadas, según a entidad.



Se pudo conocer que el representante legal de la unión temporal Santander por el Mundo, Oscar Pinzón, y su firma Stage Eventos es la primera vez que celebra un contrato con la gobernación de Mauricio Aguilar. Sin embargo, en el mandato de Didier Tavera habría realizado un contrato similar a este de logística.



EL TIEMPO contactó a Stage Eventos para conocer más detalles de estos ítems cuestionados, pero manifestaron que más adelante respondían a las preguntas.

¿Qué dice la Gobernación de Santander?

Desde la oficina de contratación se aclaró que este contrato es por bolsa, y las estampillas departamentales son muy costosas.



Es decir, que al precio que se cotice un alimento o salón se debe subir el IVA, más el 15.40 por ciento de las estampillas y la retención de la fuente por servicios del 4 por ciento.

Advierten de presuntos sobrecostos en el costo de salones. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Se explicó que desde ese despacho se realizó un estudio y siempre se hace la verificación en las plataformas y prestadores de servicios sobre los mercados que están sustentados en el área financiera y no hay sobrecostos.



“Hay hamburguesas con las mismas características que valen 45.800, otras, 50.400 y a esos precios hay que incrementarle el IVA y estampillas departamentales. Quiero que quede claro que las estampillas son altas, y hay que ponerle impuestos. Todos los valores de los contratos tienen un estudio de mercado. Está todo soportado con cotizaciones con el análisis de mercado. Están con enlaces, fotos, y pueden entrar a revisar en cualquier momento”, dijo Liliana Navas, jefe de contratación.



Explicó que un desayuno en un restaurante vale promedio 40 mil pesos y recalcó que cada costo depende de las características.



Finalmente, se recalcó que ningún ente de control ha requerido información del proceso y del contrato.



"Hay que hacer un llamado a los entes de control para que verifiquen las condiciones contractuales y segundo, revisión de precios de cada uno de los ítems, que revisen si hay algún tipo de irregularidad que puede generar un daño fiscal", finalizó Marcela Pabón, directora del Comité de Transparencia por Santander.



BUCARAMANGA