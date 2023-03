En el Congreso Internacional de Derecho Constitucional de Unciencia que se desarrolló en Neomundo de Bucaramanga, el fiscal Francisco Barbosa habló sobre la ética relacionándolo con los debates de la paz total y la ley de sometimiento.



Barbosa indicó que la paz total no significa meter todo en una bolsa ya que debe haber un proceso de justicia transicional. Fue contundente en afirmar que estarían disfrazando la palabra paz con sometimiento.

"La paz total no significa meter todo en una bolsa, hay proceso de justicia transicional que tiene relación con la paz y guerrilla y otra cosas es inventarse un proceso de paz con una palabra que se llama sometimiento y permitir que paramilitares salgan de las cárceles con ese atuendo que no les corresponde".



Es ahí en dónde el fiscal se refiere a la antiética y baja moral que, como autoridad esté de acuerdo a este proceso, teniendo en cuenta que en semanas anteriores alertó e hizo varias observaciones en la ley de sometimiento y que según Barbosa, no fueron tomadas en cuenta.



"Antiético es disfrazar un proceso de paz en un proceso de sometimiento, antiético es utilizar los elementos del acuerdo de la Habana que se hizo para las Farc en el marco para la justicia transicional y meterlo en un proceso de sometimiento permitiendo".



El alto funcionario dejó claro que es amigo de la paz, pero no de la delincuencia y del narcotráfico



Finalmente, se refirió a la solicitud que le realizó al presidente Gustavo Petro, para que levante los mensajes de urgencia a los proyectos de humanización carcelaria y penitenciaria.



"Le hice una solicitud respetuosa al presidente Petro para que levante los mensajes de urgencia y no vaya a solicitar el mensaje de urgencia al proyecto de sometimiento porque los temas son muy gruesos para el país porque requerimos que haya muchos debates en el Congreso. También celebro que nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestra Corte Constitucional, nuestro consejo de estado estén también alineados en el propósito que ha sido el de la justicia en Colombia" .