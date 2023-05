En la mira está el colegio Nuestra Señora del Carmen de Puerto Olaya, en Cimitarra, Santander, luego de que se recibieran denuncias de que miembros del Clan Del Golfo han ingresado en varias ocasiones a torturar y a amenazar a docentes, delante de los niños para que no les dicten clases.



​

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, explicó que esa es la forma en que quieren instrumentalizar a los menores para que se vayan a la guerra, ya que al no tener educación y formación los niños no ven más alternativas que la de refugiarse en este grupo armado.

La crítica situación se extendió con amenazas al rector de la institución y comerciantes de la zona. "Esa banda criminal quiere tener control de la cooperativa del colegio, el rector no cedió a ese control, es un tema de control de microtráfico, se requiere un pie de fuerza", dijo Henry Riaño, alcalde de Cimitarra.



Esta problemática viene surgiendo desde hace un buen tiempo, pero ante las preocupantes torturas a docentes, el gobernador Aguilar procedió a hacerlo visible, ya que no vio efecto alguno por parte del Estado para intervenir.



El alcalde de Cimitarra había solicitado una Casa Gaula para que en la zona hicieran presencia permanente del Ejército y Policía, pero el Gobierno nacional no ha dado respuesta ante las denuncias reiterativas y ya este grupo subversivo ha tomado fuerza y poder.

La toma de los colegios

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, lanzó una alerta de que el Clan del Golfo cada vez más ingresa con poder al departamento. Los municipios principalmente afectados son Carmen y San Vicente de Chucurí, en donde se pide mayor pie de fuerza.



Sobre el tema las amenazas en el corregimiento de Puerto Olaya, contó que este grupo ha golpeado a los docentes mientras los niños están de descanso. Además, que el rector tuvo que huir de la zona y pedir traslado a otro sector para no caer en extorsiones.



"Este grupo ha llegado a los salones de clase, a amenazar y torturar a los profesores, para que no hagan clases, delante de los niños. No podemos seguir permitiendo esto, todo en la magdalena medio está afectado", contó el gobernador Aguilar.

Hemos sido reiterativos con la seguridad del #MagdalenaMedio, recibimos denuncias de presuntas amenazas hacia los docentes y población civil del Corregimiento Puerto Olaya en #Cimitarra, en presencia de nuestros estudiantes. Por eso, he dado la instrucción de hacer un Consejo de… pic.twitter.com/X2zZQIb7xu — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) May 7, 2023

El poder del Clan del Golfo

En Cimitarra, principalmente en Puerto Olaya, Primavera, el 25, El 28 y San Juan de la Carrilera es donde se han aumentado las extorsiones y amenazas a comerciantes, ganaderos y ahora, en el colegio mencionado.



Esto ha hecho que este grupo al margen de la ley tome poder y control y en la población genere zozobra y miedo para evitar que denuncie.



El alcalde del municipio indicó que se logró la captura del cabecilla de quien operaba en la zona, y se pensó que, desde ese momento, pararían las amenazas, pero se descubrió que ahora están llamando desde la cárcel de Cali para intimidar.



"Llaman y extorsionan a ganaderos de la zona, lo mismo a comerciantes, es una banda de delincuencia común y no se le presta la atención, siguen delinquiendo desde la cárcel Palma Seca, llaman a profesores, y a todo tipo de persona que puedan extorsionar".

Denuncia de la comunidad

Ante lo conocido al interior del colegio de Puerto Olaya, comunidad que pidió no dar su nombre contó que en la zona opera una banda delincuencial conocida como Los de Olaya o Los del Río, y está a cargo de alias Yorman, que está privado de la libertad.



"Desde enero montaron una olla al frente de la escuela en toda la cera, hacen balaceras a las afuera de la escuela, agreden a gente delante de los niños, en el descanso".



Esto ha hecho que los padres de familia retiren a los menores del colegio, y según el denunciante, esta banda opera desde el 2019, pero en enero de este año se incrementó su operación en la zona.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga

