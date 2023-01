Desde la madrugada de este viernes, 20 de enero, los campesinos conocidos como parameros que trabajan en los páramos del Almorzadero y Santurbán sacaron todos los camiones y buses a las vías por el paro que anunciaron para que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, los escuche.



Al momento se registra cierre y bloqueo en la vía Bucaramanga - San Gil, hacia la provincia García Rovira, por Curos - Málaga y Bucaramanga- Pamplona, en el sector de Berlín.



Son tres corredores viales los que están con cierres. Los parameros aseguran que solo están dejando pasar a personas enfermas, heridas o adultos mayores.

De esta manera se inició el bloqueo vial de los parameros en Santander . Campesinos bloquean vías entre Bucaramanga- San Gil y Desde la provincia García Rovira - Cerrito. pic.twitter.com/ihfRfw6L3D — Mely Múnera (@MelyMunera) January 20, 2023

Los parameros indican que la ley 1930 y la 2111 los ha perjudicado en su economía, ya que desde que hubo una delimitación, las actividades agropecuarias comenzaron a verse afectadas.



Igualmente, por las áreas protegidas, es decir, si un campesino siembra en una zona que no se puede, las autoridades les imponen multas millonarias por estar incurriendo en un delito ambiental.



Los agricultores aseguran que no les interesa conversar con senadores, u otros políticos, sino con Gustavo Petro y el paro será indefinido hasta que se logre una conversación.



