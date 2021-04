"Es un abuso": Sacerdote crítica la reforma tributaria en plena misa

El cura Roberto Arenas Díaz crítico fuertemente la reforma tributaria 2021 durante una misa en la parroquia San Antonio de Padua de Pinchote, ubicada en Santander.



El religioso se mostró indignado frente a los feligreses que se encontraban en la ceremonia, asegurando que la propuesta del Gobierno nacional "ya es un abuso".

“Dios me perdone lo que voy a decir, pero frente al atropello que estamos a punto de vivir los colombianos, que ahora nos van a cobrar IVA por todo, y que nos van a hacer fiesta con lo poco o mucho que tenemos”, empieza diciendo el religioso en su discurso.



El hecho ha causado revuelo en redes sociales debido a que hay personas que aplauden al sacerdote, mientras otras aseguran que no es el espacio para discutir este tipo de temas.



"Ya no se puede más, es un abuso. Con solo parar la corrupción alcanzaría la plata para botar para lo alto pero en medio de esta escasez nos gastamos 16 mil millones en comprar aviones de combate", indicó, asegurando que los gobernantes de Colombia son unos "derrochadores de primera línea".

Sacerdote critica la reforma tributaria en plena misa. Sacerdote critica la reforma tributaria en plena misa. Foto:

El hombre señaló varios puntos en su discurso. En primer lugar, dijo que los colombianos pagan con sus impuestos los celulares de los parlamentarios, que, según sus cuentas, serían poco más de 1 millón de dispositivos móviles al mes.



En segundo lugar, dijo que "semanalmente los colombianos pagamos más de 5 mil millones para tanquear los vehículos del Estado. Multipliquen esto por 52 semanas que tiene un año". Finalmente, dijo estar en contra de este teniendo en cuenta que cada congresista gana más de 34 millones de pesos mensuales y podría perfectamente costearse estos gastos.



"Lo único que le pido Albertico a Dios, es que cuando este pueblo se sacuda nos coja a todos confesados porque cuando la gente se cansa, la totiada es brava", indicó el cura, al parecer, refiriéndose al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha sido el foco de polémica recientemente por asegurar, primero, que el país no tiene caja sino para seis semanas y, segundo, que una docena de huevos en Colombia cuesta $1.800.



