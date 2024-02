Ruta del Cacao: las ideas para superar falla geológica que afecta 3,6 kilómetros de vía

A un paso más cerca está Santander para aumentar la competitividad, atraer el turismo y desarrollo con la entrega de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, más conocida como Ruta del Cacao. corredor que en dos meses estará operando.



Este proyecto reducirá el tiempo en recorrido 30 minutos y son 152 kilómetros, que constan de los túneles La Sorda y La Paz, además del viaducto Río Sucio. Esto significa la conexión de unas 500.000 personas entre Yondó, Antioquia, y municipios de Santander como Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Betulia, Girón y Lebrija. Además, en el futuro será la conexión del centro del país y el Atlántico con Venezuela.



(Lea también: Vía Bucaramanga-Barrancabermeja: las medidas del Mintransporte para atender emergencia)

La obra inició hace seis años y se divide en nueve unidades funcionales, una de ellas, específicamente la ocho, se ha convertido en el dolor de cabeza de la concesionaria Ruta del Cacao tras presentar una falla geológica generando serios derrumbes, movimiento de coluviones y afectaciones que no se podrán arreglar, por lo menos, en dos años. En este tramo que va desde Lisboa a Portugal se construyeron 3,6 kilómetros de doble calzada, que, al momento tiene el 88,3 por ciento de avance.



Sobre esta dificultad que no es responsabilidad de la concesionaria, debido a que es una falla, los encargados de la vía aseguraron que están buscando soluciones a este tramo, pero podría tardar, por lo menos dos años.

Estamos trabajando en él, desde el punto de ingeniería se están mirando qué opciones se pueden implementar tanto en la zona de la calzada existente como en la zona alta FACEBOOK

TWITTER

“Desafortunadamente tenemos el incidente que ocurrió el pasado 1 de octubre, 2023, estamos trabajando en él, desde el punto de ingeniería se están mirando qué opciones se pueden implementar tanto en la zona de la calzada existente como en la zona alta, eso es un proceso, no es fácil de llegar a decir para llegar a implementarlo y decir que mañana comenzamos, tenemos que agotar unas instancias, desde el punto de vista contractual también, no hay nada abandonado, aquí van a haber soluciones, seguramente tardarán, pero estaremos acá”, dijo Carlos Javier Ortiz, gerente jurídico de la concesionaria.



EL TIEMPO consultó con geólogos expertos quienes indicaron que para evitar derrumbes o pérdidas de banca una solución debe ser la construcción de otro túnel que sería una de las propuestas que estudia la concesionaria para entregar en su totalidad el tramo vial.



(Además: La ANI enfrenta 19 demandas que tienen en juego más de $ 7 billones)

Facebook Twitter Linkedin

Ruta del Cacao. Foto: Ruta del Cacao

Jaime Suárez, ingeniero y geólogo experto, dijo que, se requiere una inversión grande tras la falla geológica que siempre ha habido en la zona. Mencionó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que es la entidad que debe agregar recursos para dar solución.

Ahí posiblemente necesitaremos de otro túnel que no está diseñado para pasar los derrumbes, el derrumbe del año pasado se debe pasar con un túnel, es una de las alternativas que se están planteando FACEBOOK

TWITTER

“Ahí posiblemente necesitaremos de otro túnel que no está diseñado para pasar los derrumbes, el derrumbe del año pasado se debe pasar con un túnel, es una de las alternativas que se están planteando, ese túnel podría valer una cantidad muy grande de dinero que no está previsto en la concesión entonces, ¿quién pagaría el túnel?, sería la Ani, mal contado entre 200 a 300 mil millones de pesos”, recalcó Suárez.



Agregó que puede haber otras alternativas de solución, sin embargo, el túnel sería la mejor para sacarle el ‘quite’ totalmente a los coluviones. El experto dijo que puede ser como el de la Sorda que mide 2,2 kilómetros y podría tardar de 3 a 4 años.



A pesar de que en dos meses la concesionaria entregue el proyecto, la unidad funcional 8 sería el escollo o problema de esta obra. “El problema no se ha resuelto, es el problema que le queda para el futuro, se requiere dinero y el gobierno no tiene previsto invertir dinero ahí, la confiabilidad de la vía depende de la calidad de las obras”.



Siendo así, este corredor vial tiene habilitadas siete unidades funcionales activas de nueve. Faltan solo la 8 y 9 para ponerla en funcionamiento y que equivalen a más de 12 kilómetros.



(Puede leer: Las 13 obras de Santander que están en jaque mate por su poco avance)

Facebook Twitter Linkedin

Ruta del Cacao. Foto: Ruta del Cacao

En total el proyecto tiene el 98 por ciento de avance. El gerente Carlos Javier Ortiz, indicó que pronto estarán listos los 12 kilómetros que necesitaban los ciudadanos, debido a que había mucha congestión en el lugar.



“Es una vía totalmente terminada, señalizada, estamos haciendo unos ajustes técnicos con interventoría. Es una zona que necesitaba la solución, hay avícula, agricultura, ganadería”, explicó el gerente jurídico.



Esta obra también tuvo dificultades en junio del 2022 cuando fue entregada por el entonces presidente de Colombia Iván Duque. A sus 10 días de su visita e inauguración del tramo se generó una pérdida de banca total, fue en el kilómetro 80, entre puente La Paz y Lisboa.(Bucaramanga – Barrancabermeja).



Este tramo hacía parte de las unidades funcionales (viaductos) 5, 6 y 7 que ya fueron habilitadas y están en buen estado.



(Más noticias: Las 4 obras claves en Colombia que los gobiernos locales salientes no pudieron terminar)

Facebook Twitter Linkedin

Ruta del Cacao. Foto: Ruta del Cacao

Positivismo en obra



Juan Pablo Remolina, director de Prosantander, indicó que pese al movimiento de coluviones que dejó la pérdida de banca el pasado 1 de octubre del 2023, en la unidad funcional 8, la entrega que se daría en los próximos meses ayudará a la región en economía, turismo y competitividad.

A lo que respecta a los otros tramos ya hay avances importantes. Hay que sentirnos orgullosos por estas inversiones que facilita la conectividad, que es un gran desafío de los santandereanos FACEBOOK

TWITTER

Exaltó los 12 kilómetros asegurando que ayudarán a los principales polos de desarrollo, que son, el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja, en donde se concentra, según Remolina, el 80 por ciento del PIB del departamento, y adicionalmente, con esta ruta permite fortalecer la conexión con Antioquia y con el oriente y occidente del país, incluso, con Venezuela.



“Nos están dando muy buenas noticias, un proyecto que se viene desarrollando de manera satisfactoria, hay un tramo en el que hubo derrumbes, tenemos el reto y es que actualmente no puede pasar tráfico pesado, eso evidentemente aumenta los costos de transporte, necesitamos empezar a identificar una solución definitiva a ese tramo. A lo que respecta a los otros tramos ya hay avances importantes. Hay que sentirnos orgullosos por estas inversiones que facilita la conectividad, que es un gran desafío de los santandereanos”. Dijo Remolina.



(Le recomendamos leer: Alias Pipe: el cobrador más grande al servicio de los narcos retornados a Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Ruta del Cacao. Foto: Ruta del Cacao

Para Fenalco Santander, este paso y anuncio de que la ruta del Cacao será puesta en marcha, es totalmente positivo para el comercio de la región.



El sector avícola y la palma africana serán las economías que se verán también beneficiadas con esta vía, según Alejandro Almeida, director de Fenalco.



“Sabemos que hay unos sitios estratégicos en las vías de Santander, que hay fallas, es un eje transversal que nos conecta con la costa atlántica, también con el pacífico, con Medellín, ha tenido contratiempos, pero se está haciendo de todo, y nos traerá muchos beneficios”, dijo Almeida.



La obra costó, hasta la entrega de las siete unidades funcionales, 2.9 billones de pesos, generó 12 mil empleos en las diferentes fases y ha tenido distintas gestiones sociales como la siembra de 45 mil árboles nativos, 49 hectáreas de bosque recuperado, 93 individuos de fauna silvestre, rescataros y reubicados .



(Puede leer: Atención: estos son los 2 más buscados del 'clan del Golfo' en el nordeste de Antioquia)

Unidades funcionales



La unidad funcional uno va desde Yondó, Antioquia, hasta Rancho Camacho, fueron más de 40 kilómetros. Este corredor ya habilitado se mejoró la vía por el Puente Guillermo Gaviria y el intercambiador de la virgen.



La Unidad dos fueron más de 50 kilómetros entre Barrancabermeja y la Lizama. Este tramo ya en funcionamiento constó de la construcción del puente vehicular el Zarzal, los peatonales Unipaz, Patio Bonito, los peajes la Lizama, Virgen y el mejoramiento de una escuela.

Facebook Twitter Linkedin

Ruta del Cacao Foto: Ruta del Cacao

El sector tres fue desde la Fortuna a Lisboa. Que constó de 37 kilómetros con la rehabilitación 6 puentes vehiculares.



Las unidades funcionales 4,5,6 y 7 fueron desde la Fortuna- Puente La Paz- Santa Rosa- Río Sucio- Lisboa.La unidad funcional 8 es la cuestionada por las afectaciones por aparición de coluviones y la nueve va desde Portugal a Lebrija, que está en un 99 por ciento.

MELISA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - BUCARAMANGA

En X: @MelyMunera