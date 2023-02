La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de la resolución 595 de 2022, estableció las directrices para el funcionamiento del pico y placa en la ciudad.



Esto surge debido al elevado flujo de vehículos en Bucaramanga, pues se busca optimizar la seguridad vial, mitigar las congestiones que se presenten en las calles y promover el uso del transporte público y medios alternativos de desplazamiento.



A continuación, entérese si debe acogerse a la medida hoy lunes 20 de febrero.



Vehículos particulares: placas terminadas en 1-2, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Taxis: placas terminadas en 3-4, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.



Recuerde que la vigencia de la presente resolución va hasta marzo. En caso de no acatar, deberá cumplir con una sanción de $580.000, además su auto podrá ser inmovilizado por la Policía.

