Comenzaron a sonar las supuestas nuevas alianzas que se forjan para los candidatos a la Gobernación de Santander, entre esas una que parece romper todos los esquemas de la política en el departamento: la del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, con el Partido Verde y el Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, que lo venció en las elecciones presidenciales del año pasado.



Supuestamente, el ingeniero ha tenido tres reuniones con Carlos Ramón González, quien es el jefe del Partido Verde. El encuentro sería para llegar a acuerdos con el fin de convertirse en el mandatario de los santandereanos en las próximas elecciones.

El rechazo que ha causado la posible alianza

"Le faltó lógica y ética, es ahora un politiquero, redomado, ni una sola palabra frente a muchísimos hechos del Gobierno que piensa darle un giro al país. El ingeniero pisoteó y abandonó por acomodarse con la politiquería, por la cual luchaba, terminó siendo lo mismo, da tristeza, Rodolfo terminó siendo más de lo mismo", fueron las duras palabras de su amigo Jorge Figueroa Clausen, exsecretario de Desarrollo.

Clausen indicó que ya no quiere recomendar más a Hernández para ser elegido como político porque está variando en sus ideales, y las razones por las que lo escogieron los colombianos ya no existen.



Fue contundente al decir que, entre los que se podrían lanzar a la Gobernación de Santander, la peor opción es Rodolfo Hernández.



"Sería escoger entre el cáncer o el sida, si hubiera seguido con una oposición constructiva, reflexiva, hubiera podido capitalizar esos votos, pero con ese silencio ha perdido gran parte de sus votos, ahora no es capaz de poner 120 mil votos", puntualizó el exfuncionario.



En las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández le ganó en Santander a Gustavo Petro con un 72,95 por ciento. El hoy Presidente de la República obtuvo en la región tan solo el 25,97 por ciento de votantes.



Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, quien en la primera vuelta presidencial apoyó al ingeniero, indicó que toma esta alianza con sorpresa, pero respeta su forma de hacer política.



"Estoy sorprendido, pero como dicen por ahí, la política es dinámica, hace poco se daban duro, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, lo tomo con sorpresa, pero respeto, si llega a ser así", indicó.

¿Qué dice el Pacto Histórico?

EL TIEMPO consultó con Celestino Mojica Peña, director político nacional del Partido ADA, integrante del Pacto Histórico, quien negó esta alianza con Rodolfo Hernández.



Por ahora, descartan esa posibilidad, ya que el Partido está interesado en que el candidato a la Gobernación sea alguien propio del equipo.



Mojica aclaró que no se ha tenido ninguna reunión con el excandidato presidencial, pero confirmó que el acercamiento de Hernández se ha dado con miembros del Partido Verde.



"Con el Partido Verde si hemos tenido reuniones, la última fue en diciembre, pero ellos no son Pacto Histórico. Ellos sí están pensando o dialogando con el doctor Rodolfo Hernández, ellos son autónomos, somo diferentes al Verde. Nosotros no hemos tenido ninguna reunión con Rodolfo Hernández, por ahora sí descartamos que sea nuestro candidato", relató Mojica.



Aunque no se tiene nada fijo de un posible candidato, se han reunido con el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, y el general (r) del Ejército, Juvenal Díaz.



"Nosotros escuchamos, eso hace parte de la democracia, uno está dispuesto, todos queremos que le vaya bien en el departamento", dijo



Hasta el último día de abril, el Pacto Histórico tiene la posibilidad de elegir a sus candidatos.

¿Qué dicen los analistas políticos?

Varios de los expertos afirman que la alianza no es con el Pacto Histórico, sino con Colombia Humana y ahí falla la información, sin embargo, al ser de este partido, sería tener una alianza con Gustavo Petro, su principal contrincante en elecciones presidenciales.



Por su parte, Julio Acelas, del observatorio ciudadano y politólogo, dijo que en esta carrera política todo es posible, hay peleas, alianzas y no debe sorprenderle a nadie estos anuncios, además, que el ingeniero Hernández es impredecible.



"Está buscando apoyo para garantizarse como gobernador, Rodolfo no es el mismo de hace 8, 4 años y la primera vuelta presidencial, hay un cuestionamiento de su credibilidad, es narcisista, hace lo que quiere, se ha creado solo y cuando fue alcalde la ciudad retrocedió".



Explicó que desde que fue alcalde al día de hoy, el exsenador ha perdido peso, apoyo, reputación y confianza. "El éxito fue por redes y conectarse con el sentido común, un mantra populista, y eso se ha venido derrumbando y la gente se da cuenta, y en política no hay nadie escrito".



Acelas dijo que Hernández sería un candidato fuerte, pero, aclaró que el Pacto Histórico son siete sectores, y algunos de ellos no admiten una alianza.

La versión de Rodolfo Hernández

Este medio intentó contactarse con el ingeniero Rodolfo Hernández para conocer su versión, pero no contestó las llamadas y desde su agenda se dejó claro que no está entregando declaraciones.



Toda esta polémica se desató por un audio de Antonio Gutiérrez, militante de Colombia Humana y candidato a la Alcaldía de San Gil, en el que le pedía a Emiro Arias pronunciarse sobre si iba o no a ser candidato a la Gobernación de Santander por Colombia Humana.



Arias le respondió que aún no tenía claro porque eso se lo debía definir el partido, ya que había conocido por el mismo Rodolfo que será el candidato por la Colombia Humana.



Otra persona que confirma estas intenciones es Jefferson Vega, esposo y viudo de la exdiputada, Ángela Hernández, quien hace ocho días se reunió con el ingeniero y le manifestó personalmente que quería lanzarse a la Gobernación por su partido Liga de gobernantes Anticorrupción, pero buscando la alianza con Gustavo Petro y Colombia Humana.



"Él me contó que iba a la Gobernación y que iba por su movimiento, habló de los verdes, y Colombia Humana, ese era la molestia. Me dijo que se lanzaba en abril".

