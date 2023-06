La vida del ingeniero y empresario Rodolfo Hernández dio un giro radical en menos de dos meses, luego de ser el fenómeno político electoral de los últimos tiempos, tras llegar a segunda vuelta sin grandes maquinarias por encima de los partidos tradicionales y perder por escaso margen la Presidencia contra Gustavo Petro.



El carismático exalcalde de Bucaramanga, de 79 años, que conquistó a 10’604.337 votantes en la segunda vuelta celebrada el 19 de junio del año pasado -tras una larga campaña de discursos anticorrupción, videos de 'Tiktok' y polémicas frases y videos-, enfrenta graves problemas de salud y una decisión jurídica que lo dejan al borde del fin de su carrera política.

Ya fue radicado el #ProyectoDeLey “Reforma a Ley 80” en la @SecreSenado para que inicie su trámite constitucional, y lograr sacar de una buena vez, a esos pícaros corruptos de los contratos estatales. 🖋️🇨🇴



Un agradecimiento a los 24 congresistas que me acompañaron con la firma. pic.twitter.com/OBrR6Aq7oK — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) October 4, 2022

El pasado 5 de mayo, médicos del Hospital Internacional de Colombia, de Piedecuesta (Santander), anunciaron que el líder santandereano, propietario de la empresa constructora HG, tenía un tumor en el colon y debería someterse a un tratamiento multidisciplinario.



“El ingeniero se encuentra en buenas condiciones generales de salud bajo nuestro equipo, se practicarán nuestros exámenes necesarios”. Estas declaraciones del médico, Jonathan Cáceres Prada, son lo único que se ha sabido desde entonces sobre su estado de salud.



La situación se ha manejado desde entonces bajo hermetismo médico y en su círculo; solo ha informado que se trata de un cáncer tratable y manejable.



El tratamiento hizo alejar a Hernández, que ya había renunciado el año pasado a su curul en el Congreso, de eventos políticos en Santander, en medio de la campaña de las elecciones locales, en las que lo daban como candidato a la Gobernación del departamento o como aspirante a volver a la Alcaldía de Bucaramanga.



Y cuando ya analistas políticos daban por sentado que la enfermedad impediría sus aspiraciones electorales, llegó la noticia que terminó de sepultar las esperanzas de sus seguidores de verlo gobernando de nuevo en su tierra.



El pasado miércoles, la Procuraduría General de la Nación notificó que el excandidato presidencial fue inhabilitado y destituido por 14 años para ejercer cargos públicos tras el escándalo que se convierte en su sombra: el contrato de las nuevas tecnologías del relleno Sanitario El Carrasco con la empresa Vitalogic.

Rodolfo Hernández junto a la senadora Angélica Lozano en la radicación del proyecto de ley en la Secretaría del Senado. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

El caso se remonta a diciembre del 2017, cuando Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga y se desató el escándalo porque supuestamente su hijo Luis Carlos Hernández realizó un acuerdo tipo 'lobby', al suscribir un contrato de corretaje con Luis Andelfo Trujillo y Jorge Hernán Alarcón, quienes fueron asesores de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, para que la empresa Vitalogic fuera la que se destacara para que se le adjudicara un contrato cercano a los 250 millones de dólares.



El proyecto, se declaró desierto tras las polémicas denuncias, era para crear nuevas tecnologías en el relleno sanitario El Carrasco, ubicado en Girón, para que su vida útil al recibir basuras de varios municipios fuera de más de 30 años y no se tuviera que recurrir a declarar la calamidad pública para seguir usándolo.



El ingeniero reconoció que su hijo cometió una 'indelicadeza' al intentar persuadir para que la empresa Vitalogic fuera la que se quedara con ese millonario contrato, pero esto no frenó las investigaciones.



Luego de seis años de recolectar pruebas y versiones, la Procuraduría dio esta semana su decisión, la inhabilidad de Hernández, no solo por las actuaciones del hijo sino por presuntas reuniones del excandidato presidencial con voceros de Vitalogic.



Según el ente de control, el ingeniero y exalcalde se contactó con Vitalogic para darles las pautas de cómo debían participar con el fin de ganarse el contrato en el proceso de adjudicación.



En este escándalo, al parecer, hay pruebas que pondrían al descubierto a Hernández. Una de ellas es una reunión que se tuvo en Bogotá cuando fue alcalde con quienes serían los posibles ganadores del proyecto de las nuevas tecnologías en el relleno sanitario El Carrasco.

Ninguno de los que estuvo en campaña presidencial trabaja con el ingeniero Foto: Cortesía Prensa Rodolfo Hernández.

En este encuentro el excandidato a la Presidencia habría cuadrado el cómo se elaborarían los términos para la firma de contratación.



Además, también se conoció que Hernández persuadió al entonces director de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, para realizar varios cambios en la contratación de este negocio de basuras.



Ante estas evidencias, estas conductas se calificaron a título de dolo. "La primera de naturaleza gravísima por interés indebido en la celebración de contratos, y la relacionada con la coacción al funcionario de la EMAB, como falta grave", dice el comunicado de la entidad.



El ingeniero está en vilo porque este mismo caso también lo lleva la Fiscalía y ya está muy avanzado, el proceso se encuentra en juicio. La última audiencia fue aplazada porque el juez se declaró impedido.



Julio César Ortiz, abogado del ingeniero, le dijo a EL TIEMPO que ya se apeló la decisión ante Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación y el caso lo llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.



"Vamos a apelar, ya leímos el boletín, vamos a intentar defendernos, y llevar el caso hasta la CIDH. Creemos que la Procuraduría no tiene competencia de inhabilitarlo de esa manera".



El defensor del ingeniero indicó que no hay un fundamento probatorio para condenarlo en el caso de Vitalogic. Además, dijo que Hernández mantiene las intenciones para lanzarse como candidato a la Gobernación de Santander.

El presidente electo Gustavo Petro se reúne por primera vez con Rodolfo Hernández tras las elecciones. Foto: Campaña Gustavo Petro

¿Qué pasará con su carrera política?

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial. Foto: Captura de pantalla

Pese a las palabras de su defensa, analistas políticos consideran que el caso de Hernández, amado por sus seguidores precisamente por sus ataques a la corrupción y criticado por sus opositores por el uso en ocasiones de lenguaje ofensivo, lo deja mal parado frente a un grupo de electores que lo veían como una voz diferente de la política tradicional pues contradice su discurso.



Desde el observatorio ciudadano de Santander no se cree que Rodolfo Hernández, cuya tardía carrera política comenzó con el cargo de alcalde, alcance a lanzarse en estos dos meses como Gobernador del departamento, pues si llegase a salvarse de la inhabilidad por 14 años, en los próximos meses puede ser suspendido también por la Procuraduría por tres o cuatro años por otros procesos pendiente.



El excandidato tiene dos sanciones en segundas instancias por parte de la Procuraduría, la primera por señalar de 'gordos' a los Bomberos de Bucaramanga, y la segunda, por el polémico y agresivo golpe que le perpetró al entonces concejal de la ciudad, Jhon Claros.



En proceso también hay otra investigación por tildar de 'lava perros de la politiquería' a un veedor de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández votando este domingo. Foto: Bloomberg

Julio Acelas, politólogo del Observatorio Ciudadano, asegura que la carrera política de Hernández ha perdido peso, pues su 'mantra' de acabar con la corrupción ya los ciudadanos no se la creen.



A esto, según el analista, su decisión de renunciar al Congreso de la República como senador, que no cayó muy bien en los colombianos, luego de que tuvo todas las posibilidades de convertirse en presidente de Colombia.



"No creo que los ciudadanos le apuesten a un candidato con tantas dificultades, la ciudadanía castiga a la gente con tantas investigaciones y cuestionado por corrupción. El tiene un proceso penal donde hay muchas pruebas, está en una fase avanzada, eso no es fácil", dijo.



Para su círculo cercano esto no sería el fin de su carrera pública. Luisa Olejua, la jefe de comunicaciones en la campaña presidencial y quien se convirtió en la mano derecha de Hernández, asegura que es un hombre que considera muy fuerte mentalmente y disciplinado, y aunque pareciera un fin a su carrera política por lo de la Procuraduría, el exsenador buscará la manera de moverse desde su movimiento de Liga Anticorrupción si le imposibilitan el ser candidato a la Gobernación de Santander.



"El está por encima del bien y del mal, no creo que Rodolfo se derrote, él no se queda quieto, algo hará, pondrá a alguien. En la campaña no le afectaban las noticias, ni los comentarios, esa fuerza que mostraba en las entrevistas, eso mismo es él en su ser, espero que esté siendo suficientemente fuerte para que no le afecte lo de la Procuraduría", le dijo a EL TIEMPO.

Rodolfo Hernández Foto: Jaime Moreno

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.

Escríbeme: melmun@eltiempo.com