Rodolfo Hernández revela su estrategia para las presidenciales 2022

Tras su salida de la alcaldía de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, sigue dando de qué hablar.

El exalcalde que sorpresivamente derrotó a las maquinarias políticas de la capital santandereana en el 2015 ahora aspira a ser presidente de Colombia.

¿Sigue en pie la aspiración presidencial?

Estamos trabajando, pero acuérdese que no son tiempos de elecciones y si me pongo a decir que sí el Consejo Nacional Electoral actúa y me sanciona y pierdo esa oportunidad, pero estamos trabajando en tres columnas: la financiera, la administrativa y la programática, la de la comunicación. Después haremos el programa de Gobierno enfocado en el problema de Colombia que es terminal porque se la están robando a toneladas.



(Le puede interesar: La lucha de una madre que perdió a su hija en un accidente de tránsito)

Rodolfo Hernandez El exalcalde aspirará a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. El audio embebido no es soportado

La campaña presidencial exige viajar por el país, ¿No se siente viejo para ser presidente?

Vieja es la cédula. Vamos a hacer una combinación de emoción con algo de tierra, como lo hicimos para la Alcaldía (de Bucaramanga) que es generar un sentimiento a la ciudadanía sobre lo qué vamos a hacer para recuperar el cáncer de Colombia, una emoción, que me crean de que yo me le voy a enfrentar a esa mafia y puedo porque soy mayor.



Tengo 75 años y no tengo nada que perder y mucho que entregarle a Colombia. Un chino de 40 años como Duque mire lo que ha hecho: nada, solo pararle bolas a todos los politiqueros, concentrar al poder, dejar que hagan lo que les dé la gana porque la robadera sigue igual, el despilfarro sigue igual, las mentiras siguen iguales y eso no lo merecemos.

Un chino de 40 años como Duque mire lo que ha hecho: nada FACEBOOK

TWITTER

Con esta imagen que tiene del Presidente Duque entonces, ¿descartamos al Centro Democrático para la aspiración?

Yo no voy a apoyarme en partidos, voy a apoyarme en los colombianos, en la ciudadanía, igual que como hice cuando me lancé a la Alcaldía y cuando apoyamos a Juan Carlos Cárdenas (actual alcalde de Bucaramanga) que fue con firmas y duplicamos los votos sin tener que salir a la calle, sin tamales, sin tejas y ganamos.



(Lea también: Llanto de bebé ayudó a descubrir en 24 horas a asesinos de su madre)

¿Se arrepiente de haber apoyado a Juan Carlos Cárdenas a la Alcaldía?:

Siempre he dicho que perder por conocer es ganar.

¿Es decir, perdió?

Perder por conocer no es perder, es ganar.



(Además: Santander ya llegó al pico de pandemia pero cifras podrían aumentar)

¿De cuál pelea se arrepiente y de cuál se siente orgulloso?

De ninguna, no me arrepiento ni me siento orgulloso, ya lo que pasó es pasado. No podemos modificar el pasado, seguramente como ser humano cometí errores e imprudencias, pero lo que sí le puedo asegurar es que no me robé ni un peso y me enfrenté a la mafia politiquera. Además, dígame ¿cuál es el alcalde o gobernador que se priva de su salario para apoyar a los jóvenes? En eso me gastaba el 80 por ciento de la plata con el pago que me hacían los bumangueses.

Rodolfo Hernandez El exalcalde dice que no se arrepiente de ninguna pelea que tuvo. El audio embebido no es soportado

El golpe que le dio al Concejo Jhon Claro hizo que la Procuraduría lo suspendiera. ¿Volvería a hacer lo mismo?

Yo creo que eso fue un mal rato, me dejé llevar de mis emociones, de la pasión, pero la gente lo entendió como una reacción humana, natural, contra un concejal que hace parte de la politiquería que robó a Bucaramanga.

¿Qué ha pasado con el denominado escándalo Vitalogic que fue el contrato de corretaje que firmó su hijo para el negocio de las basuras en la ciudad?

Ese tal caso Vitalogic no existe, esos fueron inventos de ustedes (los medios).

Pero, ¿qué le ha dicho su hijo, se arrepiente de haber firmado?

Yo ya le dije lo que yo tenía que decir como papá porque no le puedo pegar un tiro. Pero le dije que ¿por qué no había seguido mi ejemplo? ¿Por qué no me preguntó?.

¿Qué mensaje les deja a los electores del 2022?

Que yo soy auténtico y no hago cálculos de esos que piensan que si uno dice algo entonces gana tantos votos y si digo esto otro entonces otros votos, yo hago lo que yo siento y creo y tengo mis convicciones de lo qué es lo mejor para Colombia. Me comprometo a acabar con el cáncer del robo sistemático que están ejecutando los funcionarios, no generalizo, pero sí un gran porcentaje de gobernadores ladrones, alcaldes ladrones.



​(Le recomendamos: El puente Hisgaura, una de las megaobras del país llena de polémicas)

¿En qué está Rodolfo Hernández en este momento? ¿Cómo pasa los días?

Me levanto a las 4:15 de la mañana, leo el periódico y me pongo a leer. Tengo un librito de cabecera que se llama ‘Decidí Contarlo’ que es de economía e historia del país. De 6 a 8 de la mañana hago ejercicio, troto entre 3 y 4 kilómetros y pesas. Desayuno, me baño y estoy en la oficina a las 9 de la mañana atendiendo las citas, voy y almuerzo a la 1, me quito la ropa y duermo como si tuviera la conciencia tranquila. Me vuelvo a la oficina hasta las 6 de la tarde y luego a dormir como Dios manda.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA

Lea más noticias de Colombia

Campesinos que venden papa en las vías claman por ayuda del Gobierno

Reportan masacre en Antioquia, cuatro personas asesinadas en un billar

Una mujer lideraba peligrosa banda de extorsiones y homicidios en Cali