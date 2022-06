A 90 kilómetros de Bucaramanga, en medio del Magdalena Medio está el municipio de Puerto Wilches, Santander.



Este municipio, junto a Barrancabermeja fueron los únicos dos lugares de Santander donde no ganó Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta presidencial.

Pese a que en la primera vuelta sí había ganado Hernández en Puerto Wilches, sus ciudadanos se voltearon y apoyaron al electo presidente Gustavo Petro.



​En agosto del 2019 cuando Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga lanzó una ofensa en medio de un Facebook Live a un candidato a la alcaldía de la época a quien comparó con las "prostitutas de Puerto Wilches".



“Él puede decir todo lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, a él no. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que a una prostituta de por allá de Puerto Wilches que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, señaló el alcalde de Bucaramanga.



Julio Acelas, director del Observatorio de Derechos Humanos analizó este cambio de posturas de un municipio cuyos habitantes no superan los 30.000 y cuya suma de las votaciones de ambos candidatos fue de 14.884 votos.



"En las últimas semanas el país conoció su discurso, sus ofensas y todos esos señalamientos a las prostitutas, a las mujeres, a las universidades, todo eso le costó", dice Acelas.



Justamente en este municipio es donde se estará desarrollando el piloto de fracking cuya licencia ambiental ya tiene luz verde.



"Puerto Wilches es un municipio golpeado por el desplazamiento y hay un interrogante de la gente, que pese a que la industria petrolera les ha dado todo, viven entre mucha pobreza y vieron en Petro una opción", agrega Acelas.



En Puerto Wilches la diferencia entre los dos candidatos fue de 116 votos; mientras Gustavo Petro sacó 7.500, Rodolfo Hernández obtuvo 7.384.



