El 31 de mayo del 2023 se conoció que la Procuraduría inhabilita y destituye, en primera instancia, al excandidato presidencial, Rodolfo Hernández por 14 años, por el escándalo de un contrato de corretaje con el relleno sanitario y las nuevas tecnologías con la empresa Vitalogic.



Esa decisión del ente de control fue apelada en la sala disciplinaria de la entidad y Hernández está a la espera de un fallo en segunda instancia.



Sin embargo, su abogado Julio César Ortiz, le aseguró a EL TIEMPO que la Procuraduría no puede hacer este tipo de suspensiones y se está equivocando en su actuar.

"Con el nuevo modelo de régimen constitucional los funcionaros administrativos no pueden destituir, ni inhabilitar. Está apelada y mientras está apelada no se aplica, y si llega a fallar"

Al preguntarle el por qué esta entidad se está equivocando, recordó el caso del exsenador Eduardo Merlano, el político conocido por su respuesta de, 'usted no sabe quién soy yo'.



En días pasados se conoció que el Consejo de Estado tumbó la decisión de la Procuraduría de inhabilitar al excongresista por 10 años, tras conocerse en el 2012 un video, en el que manejaba en aparente estado de embriaguez y sin licencia de conducción.



La decisión es justificada, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos, CIDH, explica que solo un juez penal puede tomar este tipo decisiones.



"Llevamos el proceso del Consejo, la Procuraduría no puede destituir e inhabilitar, la Convención Interamericana de derechos se lo prohíbe, lo vamos a lograr, ya hay jurisprudencia", dijo Ortiz.



Siendo así, Hernández tiene vía libre para continuar su campaña política para la Gobernación de Santander. Solo tocaría esperar el fallo en segunda instancia.



De quedar como mandatario con los santandereanos y que el fallo no quede a su favor, el abogado comentó que pondrían una tutela.



Se lanza como gobernador de Santander

¿En qué va el proceso de Vitalogic en la Fiscalía?

El ingeniero tiene endilgado el delito de la celebración indebida de contratos por el escándalo de las basuras en Bucaramanga con la empresa Vitalogic, en el que su hijo habría querido llevarse una 'coima' ante un millonario contrato que finalmente no se ejecutó.



La etapa continua en juicio oral y ya la Fiscalía redicó el escrito de acusación, en el que se tendrán varias pruebas que involucran al exalcalde en presunta celebración de contratos.



Luego de que el Rodolfo renunciara al Congreso de la República, el caso lo lleva el Juzgado 10 Penal de Conocimiento de Bucaramanga y será el encargado de definir la situación penal del exsenador.

Ninguno de los que estuvo en campaña presidencial trabaja con el ingeniero

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.