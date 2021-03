La insólita propuesta de Rodolfo Hernández para pagar millonaria multa

Una propuesta insólita le hizo el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández a la Tesorería de la capital de Santander para pagar una millonaria sanción que le impuso la Procuraduría al exmandatario.



Hernández fue sancionado por el Ministerio Público por haber golpeado al concejal Jhon Jairo Claro en diciembre del 2018, cuando era mandatario de Bucaramanga.



Por estos hechos, que causaron bastante revuelo en la ciudad y el país, Hernández fue sancionado con una multa de $ 95'662.70 por parte de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.



En las últimas horas se conoció una carta enviada a Juan Diego Rodríguez, tesorero de Bucaramanga, en la cual Hernández le hace una propuesta a la ciudad para pagar su deuda.



Si bien el exalcalde aclara en la misiva que no tiene problemas económicos para realizar dicho pago, hace una propuesta de pagar los 95 millones en cuotas de 500.000 pesos mensuales.

Así las cosas, pagaría durante ​190 meses cuotas de 500.000 pesos hasta cancelar su deuda con el Estado.

Si a condenados por delito de concierto para delinquir que se desplazan en Porsche le otorgan este tipo de prorrogativas, ¿por qué no hacerlo conmigo? FACEBOOK

"Propongo cancelar dicha sanción que tanto se esmeraron las autoridades implicadas en fijar de forma expedita y en la que dispusieron de todo su esfuerzo logístico y recursos humanos, en cuotas mensuales de Quinientos mil pesos ($500.000) MCTE, suma que pongo a consideración para que el Estado Colombiano guarde armonía en sus decisiones", dijo Hernández.



Y agregó que si "a condenados por delito de concierto para delinquir que se desplazan en Porsche le otorgan este tipo de prorrogativas, ¿por qué no hacerlo conmigo cuando mi sanción proviene de un error humano provocado?".



Hernández exige "igualdad", ya que su petición, explica, no tiene nada que ver con situaciones económicas.



De hecho, menciona en la carta que no tiene necesidad de alegar insolvencia, ni esconder sus bienes, pues "puedo decir con toda tranquilidad que el dinero que tengo es producto de años de trabajo honesto e inversiones legales".



