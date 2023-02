El pasado dos de enero el ingeniero y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, le escribió un mensaje por WhastApp al congresista santandereano, Juan Manuel Cortés, quien fue escogido por la Liga de gobernantes Anticorrupción para notificarle que ya habían desembolsado el dinero de la reposición de votos de su campaña política.



No obstante, en ese mensaje el exalcalde le pidió al representante a la Cámara que si podría donar ese dinero al partido con el fin de mejorar la sede.



Pide donación para el Partido. Foto: Juan Manuel Cortés

"Le quiero proponer con mucho respeto que se la done al partido para arreglar toda la arquitectura, sonido, acústica y amoblamiento de la sede, donde podrán reunirse todos los militantes. Si acepta me lo hace saber", escribió el ingeniero.



Esta petición causa controversia luego de que, en meses pasados, el partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no reconociera a Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés, ambos congresistas por Santander, como parte del equipo, teniendo en cuenta que su campaña fue con Rodolfo Hernández.



El congresista Cortés se negó a hacer esa donación. Además, asegura que no ha recibido el dinero por la reposición de votos.



No obstante, no sucedió lo mismo con la representante a la Cámara, Erika Sánchez, ella emitió un comunicado en la tarde de este 9 de febrero confirmando que fue recibido el pago a conformidad de la reposición de votos por concepto de lista cerrada a la

Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026.



"El actuar transparente que nos identifica nos hace rechazar las falsas

acusaciones que se han dado en los últimos días y reconocemos la importancia de hablarle claro al país para realizar un ejercicio democrático justo a la altura de nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas", explicó en un comunicado.



