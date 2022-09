Desde hace un buen tiempo se viene denunciando que Bucaramanga está a oscuras y el alumbrado público está por el piso. De estas quejas, la Alcaldía confirmó que efectivamente de las 52.000 luminarias que hay en la ciudad, diez mil están dañadas, lo que equivale al 20 por ciento.



La administración desde el 2021 realizó un contrato de 14.000 millones de pesos, proceso hecho por la Bolsa Mercantil para el alumbrado público inteligente, que es enfocado en la telegestión y telemedida, es decir, que a través de esta tecnología se alertará a las autoridades cuando haya una falla de energía para irla a atender de inmediato.

#Atención⚠️ Aquí esta la radicación de la constancia que puse en la secretaría del @SenadoGovCo, del robó que está haciendo Juan Carlos Cardenas en #Bucaramanga con el alumbrado público. ¡Vamos a ver si sigue en lo mismo! 🚨 pic.twitter.com/yC1kqZmqJy — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) September 28, 2022

Ante esta situación, el senador Rodolfo Hernández dio a conocer en Twitter que radicó una denuncia de supuesta corrupción en la Alcaldía de Bucaramanga con el contrato de telegestión.



Ante este trino que generó gran cantidad de comentarios, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, no tardó en responderle y en asegurar que quien estaba detrás del contrato era el ingeniero Hernández.



Esto generó un rifirrafe de trinos entre los dirigentes políticos y que, finalmente, revelaría el trasfondo de este escándalo de contratación y ejecución del proyecto.​

Algunas consideraciones y aclaraciones sobre el alumbrado público de Bucaramanga e irregularidades sobre contratos que se realizaron en pasadas administraciones. En el siguiente link pueden ver todos los detalles.👉 https://t.co/CcDHIqSlZ9 — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) September 28, 2022

En el documento que publicó Juan Carlos Cárdenas explica que Rodolfo Hernández mientras fue alcalde de Bucaramanga compró 24.000 luminarias de tecnología led, con una inversión de 24.000 millones de pesos de los impuestos de los ciudadanos.



De estas luminarias, a través de la telegestión, se pudo detectar que 10.000 están dañadas, teniendo en cuenta que la garantía era de 10 años y en menos de dos años dejaron de servir.



"Con la telegestión y la telemedida NO se cambian ni se afectan las luminarias de la ciudad. El proyecto de telegestión y telemedida del alumbrado público se diseñó pensando en que la ciudad pudiera sacarle el máximo provecho a las luminarias que ya había comprado el senador Rodolfo Hernández durante su mandato, pues el objetivo de esas luminarias era poder reducir el valor que pagan los bumangueses por el alumbrado público", dijo el alcalde.



La pelea no para, respuestas van y vienen. Rodolfo Hernández le respondió con otro trino a Cárdenas asegurando que el contrato de telegestión se adulteró cometiendo un grave delito.



"Alcalde, no confunda la gimnasia con la magnesia. Una cosa son los problemas de las luminarias que tienen garantía y debe reclamarse y otra adulterar documentos en el contrato de Telegestión, que es un delito, como usted lo hizo, y ahora quiere desviar la atención de su picardía", dijo el senador.



EL TIEMPO consultó con César Castellanos, asesor del despacho del alcalde Cárdenas, quien dijo que el equipo de la Liga denuncia una presunta falsificación de un documento del contrato, pero aclaró que ese documento no hace parte del contrato



Explicó que el papel que tenía presunta falsificación fue emitido en junio del 2020, un año antes de ejecutar el contrato.



"Ese documento es un documento interno con múltiples versiones que elaboró, además, el equipo que nos dejó Rodolfo en el alumbrado público. Y que solo se dio a conocer cuando decidimos cambiar todo el equipo. Nos dimos cuenta de todas las irregularidades que estaban pasando. De junio del 2020 es el documento, ¿por qué lo asocian al contrato? Es un documento de trabajo que hizo durante la pandemia, hay varias versiones de ese papel, en el que se valoran dos tecnologías. La narrativa de ese documento forma parte del contrato y se sacó un año antes de la suscripción del contrato", dijo Castellanos.

¿Las alertas de la interventoría en el contrato de telegestión?



La interventoría de la telegestión, en diciembre de 2021, entregó un informe que notificaba que las empresas contratadas iban en un cumplimiento del 30 % aproximadamente, es decir, el retraso era inminente. Desde ese momento, se recomendó la terminación del contrato.



La Alcaldía de Bucaramanga suspendió el contrato en diciembre del 2021 por 90 días, mientras se solucionaba la importación de equipos. Sin embargo, a pesar de la alerta de la interventoría la administración decidió seguir con el contrato, acción que se está cuestionando desde varios sectores.



Finalmente, el contrato de telegestión y telemedida que costó 14.000 millones de pesos ya terminó y se ejecutó en su totalidad en junio del presente año. Según contó el jefe de despacho.