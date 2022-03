Con un nuevo 'look' se mostró en sus redes el exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández.



Este sábado 5 de marzo el candidato subió un video suyo a redes sociales donde cambió su tradicional polo color morado por uno negro donde se ve más elegante. A la par del cambio de su habitual ropa, también mostró un nuevo peinado que desató cientos de comentarios y memes en redes sociales.



"Se quitó como 76 años de encima (...) se ve como de 15 primaveras", dice un usuario en un comentario de su video en Instagram.

Los memes no se hicieron esperar. Algunos lo pusieron de publicidad de un producto para el cabello. Foto: Tomado de redes sociales.

Usuarios compararon el antes y el después del candidato. Foto: Tomado de redes sociales.

En Twitter también reaccionaron frente a su nuevo look.



El usuario @diegocaricatura utilizó un collage del 'antes y después' del candidato para evidenciar su nueva apariencia.



"No fui capaz de verlo a los ojos, me quedé viendo el pelo", dice otro usuario en los comentarios de Instagram del video.



El candidato presidencial acostumbra a subir con frecuencia videos suyos hablando sobre diferentes temas en sus redes sociales y recibe cientos de comentarios, sin embargo, en esta ocasión la mayoría eran sobre su nuevo look.