Rodolfo Hernández, hoy candidato a la Gobernación de Santander, informó a través de un comunicado que por ' fuerza mayor' no asistió al foro que organizó la Universidad Industrial de Santander, UIS, en la sede de Bucarica, en Bucaramanga.

En la circular también indicó que el dos de octubre tampoco podrá asistir en otro foro que se llevará a cabo en Barrancabermeja, también organizado por la universidad pública.

Rodolfo Hernández publicó un video en el que da señales de querer participar en las próximas elecciones. Foto: Rodolfo Hernández

El excandidato presidencial no dio muchos detalles de su ausencia, pero informa que por ' fuerzas mayores' no puede asistir, pero que pronto se reactivará en su campaña para la gobernación de Santander.



EL TIEMPO pudo conocer que el ingeniero sigue recuperándose en Bogotá de la intervención quirúrgica tras padecer cáncer de colon.



Aún es incierto el estado salud de Hernández, que desde hace varias semanas se runrunea que tiene serios quebrantos de salud, sin embargo, esto no se ha confirmado por su campaña.



El ingeniero también ha estado ausente en otros debates a los que se le ha hecho la invitación.

MELISSA MÚNERA ZAMBRAN

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.