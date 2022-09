El excandidato presidencial Rodolfo Hernández no asistió a la audiencia prevista para este martes con la Corte Suprema de Justicia por una supuesta irregularidad en una contratación cuando él fue alcalde de Bucaramanga.

Su abogado Jorge Alberto Ruíz le contó a El TIEMPO que el también senador tiene todas las intenciones de dar versión libre, sin embargo, a esta audiencia no hizo presencia porque su apoderado se encuentra fuera del país.

Ruiz explicó que por todos los medios posibles intentó asistir de manera virtual, pero la Corte exigía que la audiencia se realizara presencialmente.



"Intenté a través de un escrito solicitarles con más de un año de antelación. Yo tenía un viaje de familia a Turquía y se me hacía absolutamente imposible, pero hay interés de comparecer. Solicitamos el aplazamiento. La Corte no aceptó mi aplazamiento y por agenda no había posibilidades de manera virtual", relató el apoderado de Hernández.

Dentro de las declaraciones a la Corte que quería ofrecer el exalcalde bumangués, estaba la de una funcionaria de la Alcaldía de la capital santandereana de ese entonces en cuya contratación se habría dado una presunta irregularidad.

