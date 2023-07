Un video que publicó una periodista de Caracol Radio, en Bucaramanga, se hizo viral en redes sociales. Laura Basto entrevistó a Rodolfo Hernández, excandidato presidencial de la República y le preguntó por la inhabilidad, en primera instancia, por parte de la Procuraduría.



Puede leer: 'La Procuraduría está equivocada': abogado de Rodolfo Hernández ante inhabilidad



A lo que el exalcalde de Bucaramanga respondió: "No me inhabilitó, son mentiras suyas, eso es su mente la que dice eso, eso no dice la Procuraduría".

#Exclusivo | El ing. Rodolfo Hernández me dijo que su inhabilidad son mentiras mías y que es mi mente la que dice eso. 🤔 pic.twitter.com/merWfqxZ9G — Laura Basto (@laurabasto1225) July 13, 2023

Esta respuesta del ingeniero ha dejado un sin número de comentarios sobre su actitud. Además, porque en el video se ve como si Rodolfo Hernández le tocara la frente a la periodista, sin embargo, Basto negó que hubiera pasado.



El ingeniero oficializó en días pasados su candidatura a la Gobernación de Santander con el aval de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Dice que aún no sabe a qué candidato apoyar a la Alcaldía de Bucaramanga. "No sabemos todavía, estamos analizando esa situación".



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO - Bucaramanga.