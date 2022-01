En medio del debate presidencial de este 25 de enero, el candidato Rodolfo Hernández reveló que su hija fue secuestrada por la guerrilla del Eln.



“Los del Eln secuestraron a mi hija”, dijo con la voz entrecortada el candidato Hernández.



(Le recomendamos leer: Renunció a todo por internarse en una selva del Chocó a cumplir su sueño)

El secuestro fue en junio del 2004 cuando Laura Juliana Hernández, la hija de Rodolfo, tenía 23 años, según le dijo a EL TIEMPO Mauricio Hernández, hijo mayor del candidato.



La joven estudiaba Derecho en la universidad Santo Tomás de Bucaramanga y estaba próxima a graduarse.



“No recuerdo exactamente para dónde iba pero era como que 4 de junio del 2004 y ella se fue a un paseo con una amiga, creo que para Ocaña (Norte de Santander), cuando al otro día nos llamaron y nos dijeron que había sido secuestrada”, cuenta Mauricio Hernández.



Mauricio relata que su hermana le llevaba un año y vivía con él, “éramos muy unidos, mi señor padre hizo todo el esfuerzo, mi familia, todos hicimos lo posible para lograr una liberación pero fue muy difícil que el Gobierno Nacional nos ayudara y desafortunadamente no se dieron las cosas para la negociación y perdimos a mi hermana”.



(Además: El revelador testimonio de atleta que denuncia abuso de su entrenador)



El hijo de Rodolfo relató que el ahora candidato presidencial se rehusó a pagar dinero por el rescate de Laura.



“Mi padre con su forma de ser, que se la aplaudimos porque sino hubiera sido algo diferente y seguramente si secuestraban a uno entonces secuestraban a 10 de la misma familia, y pues él lógicamente lo mejor que pudo decir fue que no que no iba a alcahuetear que le secuestraran un hijo y que luego le secuestraran al otro, se hizo todo lo posible pero no se pudo”, cuenta Mauricio Hernández.



Hasta la fecha nunca recibieron el cuerpo de la joven.



(Además: Enfermera atacó con bisturí a una joven; requirió de 125 puntos de sutura)



Esta no era la primera persona cercana al candidato que fue secuestrada. Hernández reveló en el debate que su padres estuvo secuestrado por las Farc 135 días.



BUCARAMANGA