El pasado 22 de mayo, hace tan solo nueve días, el senador electo Jhonatan Ferney Pulido, más conocido como 'Jotape' anunciaba el apoyo al candidato presidencial Rodolfo Hernández.



“La gente de mi barrio sabe muy bien cuáles son esos ladrones que durante años nos han estado atracando. No los ladrones que caminan por las calles, sino los ladrones que llevan décadas metidos en el gobierno, y haciendo torcidos en las sillas del Congreso”, fue el inicio del video en el que anunció su apoyo al candidato Hernández.



Y agregó: "Yo tengo claro que no hay un candidato perfecto, pero he decido apoyar a ese candidato que por primera vez en la historia sacudirá a Colombia de una manera impresionante. Y es que cómo no voy a apoyar a ese candidato que va a donar su sueldo (...) Mi candidato no quiere camionetas, no quiere aviones, no quiere lujos", dijo el senador electo sobre el ingeniero Rodolfo Hernández.



Luego, cinco días después de su anuncio de apoyo a Rodolfo Hernández, el senador electo publicó un video en el cual describía que estaba siendo víctima de amenazas por mostrar públicamente su apoyo al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Allí manifestó: "De Rodolfo se dicen muchas cosas. sobre el caso Vitalogic yo no soy un juez para salir a decir que es inocente o que es culpable; él debe ser quien demuestre su inocencia o que la justicia demuestre si es culpable", dijo el senador electo.



Además, 'Jotape' dijo que habló con Rodolfo y que él le manifestó que él mismo ha pedido celeridad y no lo han dado. "Ahora, hay un tema espinoso, y es el del Uribismo. Yo le dije que se comprometa conmigo a no hacer alianzas con ningún politiquero uribista y él se comprometió conmigo a no hacerlas", dice ese mismo video publicado el 26 de mayo.



Sin embargo, en la mañana de este martes 31 de mayo, Jotape salió en un video retirando el apoyo al candidato Rodolfo Hernández.

"¡No quiero estar en el mismo lugar donde esté el Uribismo! Por está razón, y a través de este vídeo, me retiro de la campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández", dijo Hernández en su Twitter.



El senador electo dijo que como congresista tiene la obligación de fijar su posición política en estas elecciones presidenciales y que por eso apoyó a Rodolfo Hernández, a quien vio como independiente y con un discurso anticorrupción muy similar a lo que él defiende.



"Sin embargo, ver y escuchar a María Fernanda Cabal, que tanto ha despreciado tanto a los jóvenes luchadores, a Paloma Valencia, a Óscar Iván Zuluaga presenciando reuniones de rodolfistas y ver cómo las casas de campaña de 'Fico' Gutiérrez vestirse de rodolfistas, me causa indignación", sentenció Hernández.



