Rodolfo Hernández fue invitado al congreso de Fedepalma en la tarde de este viernes en Bucaramanga.



En medio de su intervención Hernández se refirió a su contrincante Gustavo Petro y a los políticos que lo acompañan.



"La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta viendo cómo se acomoda, así no se salva esto”, dijo Rodolfo Hernández en su discurso.



En esta misma intervención se refirió a los guardaespaldas que lo acompañan habitualmente.



"Andar con guardaespaldas es lo más aburrido que hay, andar con unos pingos a la pata suya, que no puede mirar una vieja porque van a contarle a la mujer", dijo.



BUCARAMANGA