Rodolfo Hernández estaría inhabilitado para aspirar a la Presidencia

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, fue sancionado de nuevo por la Procuraduría General de la Nación por cinco meses, en esta ocasión por insultar a un veedor ciudadano en un parque de Bucaramanga en octubre 2018.



Con esta sanción, Hernández completa tres de tipo disciplinario, por lo que podría quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos por los próximos tres años.

Según el Código Único Disciplinario artículo 38, literal 2, es causal de inhabilidad: "haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción", dice el código.



Según Julio Ortíz, abogado de Hernández, aseguró que dichas sanciones aún no están ejecutoriadas por lo que hasta que no se agoten la instancias no estaría inhabilitado. "Estamos en frente de todos los recursos de todas las acciones y decisiones que se han presentados incluso, acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no son actos de corrupción”, indicó el abogado.

La primera sanción de Hernández fue por "tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público", según el documento de sanción de la Procuraduría.



La segunda fue la recordada polémica que se suscitó por golpear al entonces concejal de Bucaramanga, John Claro.



Y esta tercera, la cual -según información de la Procuraduría- fue fallada el pasado 26 de mayo.



Daniel Caicedo, abogado santandereano, indicó que esta situación podría complicar la aspiración presidencial de Hernández. "El panorama de Rodolfo es muy complejo, muy desfavorable teniendo en cuenta sus aspiraciones presidenciales”.

BUCARAMANGA