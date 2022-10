Rubén Fernando Morales Rey era juez segundo laboral del circuito de Bucaramanga y renunció en las últimas horas.



A través de una protesta en las instalaciones del Palacio de Justicia y vestido de inquisidor insinuó que se retira de esta labor por recibir supuestas amenazas al tomar acciones judiciales en contra del ingeniero Rodolfo Hernández.



Morales explicó que se ha visto involucrado en un escándalo cuando el exalcalde de Bucaramanga fue candidato presidencial de la República. Desde ese entonces, el abogado Eduardo Pilonieta, presuntamente, le pidió que aplazara una audiencia en el que un adulto mayor exigía su pensión en la empresa HG, que le pertenece a Hernández.

"Renuncié, no me los aguanto, me van a complicar. Al magistrado del tribunal y Consejo Superior de la Judicatura porque no entendieron que una decisión judicial se debe respetar. Condené a Rodolfo Hernández y su empresa, me ha traído consecuencias. Me tocó tomar una decisión difícil, yo lo condené a pagarle una pensión a un viejito que no le pagó, soy un juez laboral, no penal. Este señor le faltaban cinco años y lo condené para que pagaran cinco años. No los han pagado y el señor se está muriendo, Yo renuncio porque comenzó una persecución política, administrativa y judicial contra mí", dijo Morales.



​

Explicó que le ofrecieron, en un principio, 500 millones de pesos, luego, la "coima" creció a mil millones y posteriormente a eso, le insinuarían que asumiera el cargo de magistrado auxiliar para evitar la condena del ingeniero.



"Tengo las pruebas, pero no las voy a enviar porque me matan. Estoy asustado y escondido. Me abrieron 15 procesos los amigos de Rodolfo. Renuncié para que no me maten".



Indicó que la condena fue de $170 millones por despedir, supuestamente, sin justa causa a uno de sus trabajadores.



EL TIEMPO se intentó contactar en varias ocasiones con el abogado Pilonieta, pero no fue posible.



La empresa HG le manifestó a este medio que no va a pronunciarse y esperan la demanda del juez.