El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, rompió su silencio ante las constantes críticas al perder las elecciones de junio del año pasado.



En su cuenta oficial de Instagram publicó un video en el que explicó por primera vez por qué cree que perdió las elecciones para convertirse en el presidente de Colombia y las razonas por las que le dicen 'traidor' en las calles.



Puede leer: Las reuniones claves del caso que amenaza la carrera política de Rodolfo Hernández



Contó que una de las razones fue el no recibir a politiqueros en su campaña política.

"Yo salgo y cinco personas me dicen traidor, todos esos que me dicen eso me gustaría que se metieran a competir en esto, los quiero ver a que se metan de concejal, o Gobernación o presidencia es es con una jauría que no tiene límites, yo callado".



Puede leer: Rodolfo Hernández rompió silencio y habló de escándalo de Laura Sarabia y Benedetti



El ex alcalde de Bucaramanga explicó en sus redes que la gente cree que debería salir generando una ilusión en sectores a cambio de puestos y contratos y por eso lo tildan de que es traidor.



"Todos esos que me gritan eso nunca han hecho nada", concluyó.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.