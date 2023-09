Este jueves se conoció que el Consejo Nacional Electoral, CNE, revocó la inscripción del ingeniero Rodolfo Hernández como candidato a la Gobernación de Santander.



Carlos Alfaro, abogado y quien puso la queja, indicó que interpuso este recurso porque Hernández tenía tres sanciones y la ley debe aplicarse para todos.

"Por tres circunstancias, una de rango constitucional por inhabilidades; otra, porque él manifestó, ante el CNE, que aportó plata de su patrimonio para financiar su campaña; y la tercera, por tipo disciplinario, la procuraduría lo sancionó", dijo el abogado.



Alfaro contó que no ha recibido la notificación y aseguró que no tiene ningún interés político; incluso, relató que ha sido uno de los abogados que ha ganado varios casos en el que ha tumbado cargos políticos de varios representantes a la Cámara y diputados.



Para el caso de Hernández, aún hay una luz para su candidatura. Los abogados tienen el derecho del recurso de reposición, que debe interponerse hoy mismo.



En tres días máximo, el CNE deberá dar respuesta y definir si realmente el ingeniero no puede ser candidato a la Gobernación.



"A los 3 días de siguientes se debe definir, ya que en los próximos días se deben imprimir los cartones y es para evitar que salga en ellos", dijo Alfaro.

El senador radicó su iniciativa para que se aplique a cabalidad el Estatuto de Contratación. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

Ferley Sierra, hoy diputado y candidato a la Gobernación, indicó que toca esperar a que esta decisión se dé en firme. Sin embargo, si realmente se cayera este proceso para Hernández, le pediría sabiduría en este proceso.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.