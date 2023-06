Rodolfo Hernández reapareció. Lo hizo con un video en el cual cuenta cómo han sido sus últimos meses tras salir del Congreso y de que le detectaran una dura enfermedad.

Al excandidato a la presidencia y exalcalde de Bucaramanga le diagnosticaron cáncer de colon hace unas semanas. Sobre la enfermedad, reflexionó sobre cómo fue que empezó a sentirse mal y aunque no hablo de su futuro político, sí hizo algunas referencias indirectas.

Hernández manifestó que empezó a sentirse lleno, como si comiera en exceso, pero lo extraño es que esos dolores ocurrían cuando no había comido absolutamente nada. En un chequeo médico, al exalcalde le informaron que tenía anemia y que estaba perdiendo sangre.

“Usted tiene úlceras o cáncer”, contó Rodolfo Hernández que le manifestó el doctor que lo atendió.

Tras unos análisis, le informaron a Hernández que padecía cáncer de colon.

“Si yo no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que el cáncer avanza tanto que no tiene reversa. Pero de aquí a que eso se desarrolle, me dijeron los médicos, serían 6, 7, 8, 10 años. Entonces, todo lo que usted viva de ahora en adelante es ganancia”, dijo en una entrevista publicada en sus redes sociales.

El político santandereano dijo que se vienen dos etapas: una es quimioterapia. “La gente le tiene pánico. En el cerebro está metido que es lápida, se va a morir, es estar como un cadáver”, contó.

También manifestó que debió cambiar sus hábitos alimenticios y de vida.

“Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, o pasado mañana, o antes de las elecciones, más a fondo el ataque. Va a ser un ataque como el de Mike Tyson cuando estaba en sus años mozos, que en el primer round los noqueaba. Y sin descanso, 20 horas de campaña. Son tres mesecitos, eso no es nada. Vamos a ver”, dijo.

Adelantó que será sometido a una cirugía.

