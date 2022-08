El senador Rodolfo Hernández, quien obtuvo el segundo lugar en la contienda presidencial, aseguró este viernes que está considerando la opción de lanzarse a la Gobernación de Santander y dejar el Congreso de la República.



Esto lo hizo durante una entrevista con Caracol Radio, en la cual dijo, además, que él no es un hombre parlamentario.

"He pensado en lanzarme a la gobernación. No me siento a gusto en el Congreso. No soy un hombre parlamentario", dijo el congresista, quien fue alcalde de Bucaramanga.



Esta opción había sido comentada durante varias oportunidades por personas cercanas al hoy congresista, pero es la primera vez en la que él se refiera directamente a esto.



Noticia en desarrollo...