El candidato presidencial Rodolfo Hernández se refirió por primera vez a la denuncia del Pacto Histórico sobre una posible irregularidad en los formularios E14 de las votaciones.



Según la congresista electa por el Pacto Histórico, 'Mafe' Carrascal, se habrían desaparecido votos de Gustavo Petro en el preconteo del domingo 29 de mayo. "Pues les cuento que estamos recuperando votos con nuestros equipos en los escrutinios", escribió en la mañana de este miércoles 1 de junio.



Sobre este tema, el candidato dijo que Petro solo quería incendiar el país. "Toca que los busque él, porque yo estoy muy contento con la agilidad, la pureza, la dedicación y el pronto resultado en hora y media. Federico no dijo nada, Sergio Fajardo tampoco, el único es Petro, que está buscando excusas para incendiar el país y yo no le jalo a eso", dijo Rodolfo Hernández.

El candidato revelo que Gustavo Petro le invitó a cinco sancochos para que se uniera a su campaña y fuera se vicepresidente.



"A cinco sancochos me invitó Gustavo Petro. Uno fue en mi casa de Bogotá y los otros cuatro en una casa de un amigo de él. Siempre me decía: 'Usted y yo somos invencibles', y yo le decía que no estaba buscando un puesto, que solo quería representar a los Colombianos", manifestó Hernández.



Sobre el lugar de su posesión en caso de quedar electo como Presidente, el exalcalde dijo que podría ser en Piedecuesta o en alguna región muy pobre de Colombia.



"Si se van a poner en esa gastadera, pues me posesiono en Piedecuesta, en el Concejo que es gratis, y el otro pueblo puede ser en uno donde sea el más pobre en el Chocó", dijo.

