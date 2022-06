Estudiantes de la UIS sacaron una pancarta con la declararon a Rodolfo Hernández con una 'persona no grata' en la asamblea del pasado 31 de mayo.



"La UIS no es un lote en venta. Rodolfico no es bienvenido", dice la pancarta.



​(Le puede interesar: Por esta razón Rodolfo Hernández renunció antes de finalizar su alcaldía)

"Compañeros estamos en la lucha y Colombia nos llama, está en nuestras manos generar ese cambio y no podemos permitir que una persona como Rodolfo Hernández llegue a la Presidencia y haga con la universidad pública lo que se le da la gana", dijo un vocero en medio de la asamblea.



Estas declaraciones llegaron luego de que el candidato pasara a segunda vuelta presidencial.



​(Además: Fuertes declaraciones de Rodolfo Hernández tras denuncia de votos perdidos)



En el 2017 Rodolfo Hernández en su calidad de alcalde de Bucaramanga dijo que la UIS "la UIS sale más barato cerrarla y mandar a todos a la Sorbona, en París. Sale más barato. Y vender el lote", fueron las palabras de Hernández en ese año en medio de una transmisión de Facebook Live.



​Hernández se refirió en ese Facebook Live al presupuesto que tiene la UIS y a cómo deberían invertirlo.



BUCARAMANGA