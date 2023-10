Rodolfo Hernández: esta semana es definitiva para la candidatura a la gobernación

La tutela que habían interpuesto los abogados del candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, fue negada por el Consejo Nacional Electoral, CNE, el viernes anterior.



Según la campaña del ingeniero, la tutela la declaran improcedente debido a que el CNE aún no ha resuelto el recurso de reposición.



Esto quiere decir que el CNE, sigue en firme con la revocatoria de Hernández por una denuncia que realizaron los abogados Carlos Alfaro y Julián Duarte.

“Se resuelve negar la protección invocada por la accionante por improcedencia de la presente acción de tutela”, dice el documento del Consejo Nacional Electoral.



Sin embargo, según la campaña del candidato, aún hay una posibilidad y es impugnar la decisión, pero se está en conversaciones si se realiza el proceso, teniendo en cuenta que la semana anterior, a través de redes sociales, Rodolfo Hernández dijo que se mantiene en firme en este proceso electoral del 29 de octubre.



EL TIEMPO consultó con Camilo Larios, presidente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien dijo que esta semana se define el futuro del ingeniero, pero que, por ahora, el sigue siendo candidato a la Gobernación de Santander.



Aclaró que el Consejo Nacional Electoral no ha decidido sobre el recurso de reposición que se interpuso en semanas anteriores.



Aseguró que se están alargando los tiempos de estas decisiones porque hay muchos intereses de por medio como los de los candidatos a la Gobernación de Santander que están de primeros en las encuestas junto con Rodolfo Hernández.



“Sabemos que detrás de eso hay muchos intereses, hay dos candidatos en Santander, que en los partidos que los avalaron tienen representación política en el Consejo Nacional Electoral, aun así, continuamos en la defensa jurídica del ingeniero”, dijo el presidente.



Larios dejó claro que apenas se resuelva el recurso de reposición, y si se ratifica la revocatoria se pondrá una nueva tutela.



“El CNE presentó una resolución en el que se revoca la candidatura, esa resolución nos da la oportunidad de presentar un recurso de reposición, ellos deben revisar ese recurso y suspende el efecto de la revocatoria hasta que no resuelvan ese recurso. Mientras eso sucede, nosotros interpusimos la tutela. Como no se ha definido el fallo, la juez dijo que no puede ser procedente la tutela porque Rodolfo Hernández sigue siendo candidato, no lo han revocado”, puntualizó Camilo Larios.



Por ahora, se espera que el CNE se pronuncie sobre la revocatoria para definir su candidatura a la Gobernación.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO- Bucaramanga