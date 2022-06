Tras perder las elecciones el domingo 19 de junio, el excandidato Rodolfo Hernández no ha hecho su primera aparición en las redes sociales, donde era un usuario activo.



Incluso en su cuenta de TikTok, donde era reconocido por sus videos, no se hace una publicación hace 4 días.



La única intervención la hizo a través de un video que compartió su equipo de prensa en la cual comunicaba que estaba esperando a ser notificado para tomar una decisión sobre si aceptaba o no la curul en el Senado, que le corresponde por el estatuto de la oposición.



En Bucaramanga, donde habitualmente se le veía en el centro comercial Cuarta Etapa, no se le ha vuelto a ver de forma muy activa. Sin embargo, EL TIEMPO pudo corroborar que el excandidato se ha tomado estos últimos días para estar con su familia en Bucaramanga y “tomar decisiones”, según dicen desde el equipo de comunicaciones de Hernández.



Contrario a Hernández, su esposa Socorro Oliveros sí se ha expresado varias veces en Twitter, incluso recientemente dijo que el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción se iba a convertir en un partido político.



Angel Beccassino, asesor político y quien estuvo a su lado durante toda la campaña a la presidencia, aseguró que el silencio de Hernández se debe a que no quiere tener protagonismo.



"Él (Rodolfo) consideró que la campaña terminó el domingo pasado y que en este momento el protagonismo es de otra persona, de Gustavo Petro. Él (Rodolfo) no quiere generar ningún tipo de ruido. Hay gente que ha generado mucho ruido con el resultado, pero Rodolfo no respalda ninguna de esas dudas y acepta el resultado", enfatiza Beccassino.



Aunque aún no se confirma el día en el que Hernández reaparecerá en sus redes para aceptar la curul, sí es un hecho que lo hará, según dice su asesor.



"Hablamos esta mañana (del jueves 23 de junio) y la decisión es tomar esa curul (…) Él (Rodolfo) va a apoyar el proyecto de Petro y va a tratar de construir sobre lo que hay, en tanto Gustavo se mantenga fiel a las promesas que hizo en campaña sobre la lucha contra la corrupción. Si se desvía de eso, Rodolfo entrará en una actitud crítica y de oposición", dice.

¿Rodolfo a la Gobernación de Santander?

En Santander, analistas hablan sobre un posible proyecto de aspiración política de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander.



"No lo veo ahí (en el Senado), él no tiene vocación, preparación ni fuerza para asumir eso. El tema de la Gobernación depende del lío con la Fiscalía. Si llega 'vivo' el otro año, podría ser; pero lo veo muy cansado", dice el analista político Julio Acelas.



Respecto a este posible proyecto político, el estratega Angel Beccassino no descartó que Hernández se lance al primer cargo del departamento.



"Es una de las posibilidades que tiene por delante Rodolfo, pero insisto en que por ahora asumirá la curul en el Senado. Si más adelante hay otras decisiones, pues bueno, habrá otras decisiones", enfatiza Beccassino.



