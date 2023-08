Aunque se aseguró en redes sociales que En Bogotá, en el Centro de Tratamiento de Investigación de Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, fue intervenido quirurgicamente el excandidato presidencial Rodolfo Hernández para que le extrajeran el tumor que tenía en el colon, el hoy candidato a la Gobernación de Santander confirmó a través de sus redes sociales que está en Bucaramanga y no ha sido operado.



El tumor maligno que tiene el ingeniero, según los expertos, es tratable, pero debe estar en quimioterapia y luego someterse a una cirugía para extraerle la masa.



El 18 de junio Hernández contó que la patología del cáncer se descubrió al sentirse en varias ocasiones con malestar de llenura. "Me fui a Colsanitas, me sacaron sangre, me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo glóbulos rojos, es decir, que estaba sangrando que podría ser úlcera o cáncer, me detectaron cáncer de colon. Este cáncer que tengo es de dos etapas, una, quimioterapia, dieta y comer cosas alcalinas, ejercicio duplicarlo en fuerza y tiempo y operación".



En su momento, invitó a los colombianos a realizarse una colonoscopia para detectar a tiempo esta enfermedad.



