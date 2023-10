En noviembre del 2018 se conoció el video de la brutal golpiza que el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le perpetró al exconcejal Jhon Claros al meterse con uno de sus hijos y acusarlo de presunta corrupción.



Este video que se hizo viral hizo que el ingeniero saltara a la fama a nivel nacional e internacional. Luego de cinco años, Jhon Claros reapareció, tras el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral, CNE, de revocar la candidatura de Hernández a la gobernación de Santander.

Lo hizo a través de un video controversial, con un poco de humor. Claros apareció con una barba blanca larga y cantando: "No va más, no va más, este señor no va más, no va más, chao viejo, jajaj para las verdades el tiempo, je je je", decía en la pieza con un poco de sonrisa en su cara.



"Debemos tener un comportamiento como servidor público, respetar a la gente, y si no se debe sancionar, deja un mal mensaje la autoridad si no lo hace. Yo no puedo odiar, no odio a Rodolfo", le dijo a EL TIEMPO.

¿Se acuerdan del exconcejal Jhon Claros, quien fue golpeado por @ingrodolfohdez hace unos años?. Reapareció con este video luego de conocerse la revocatoria para aspirar a la Gobernación de #Santander pic.twitter.com/taJJMvqs8T — Mely Múnera (@MelyMunera) September 29, 2023

En su momento Rodolfo Hernández pidió disculpas por el controversial episodio de violencia que cometió con el exconcejal asegurando que se dejó llevar por la rabia del momento.



Claros le dijo a este medio que luego de este episodio se alcanzó a encontrar al ingeniero en tres ocasiones antes de terminar su mandato como alcalde.



"Yo lo saludaba, me lo encontré dos o tres veces".



A su paso, Jhon Claros no volvió a tener un cargo político: "Estoy haciendo política pasiva, apoyo las listas del pacto histórico en Santander, tenía un grupo llamado a música para izquierdo, pero mi amigo del grupo se fue para Medellín, hace más de ocho años, pero hago trabajos como compositor, musico".





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.