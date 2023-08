La Procuradora general de la nación, Margarita Cabello, contó que el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, ya tiene tres sanciones vigentes y esto lo invalidaría para poder ser candidato a la Gobernación de Santander.



"Tiene tres sanciones y hay una norma que dice que si tiene esas tres quedas automáticamente inhabilitadas por tres años. Requería de una revisión del Consejo de Estado, la Corte constitucional fue enfática, que quien no esté en un cargo no tiene que revisarlo el Consejo de Estado. Por lo tanto, no afecta sus derechos políticos", dice Cabello.

La jefe de esta cartera resaltó que estas sanciones ya están en firme y la entidad que decidirá su futuro será el Consejo Nacional Electoral, CNE.



EL TIEMPO contactó a Julio César Ortiz, abogado de Rodolfo Hernández, quien manifestó que aún hay una luz verde para que el ingeniero pueda seguir su carrera política.



Explicó que, a pesar de que están las tres sanciones también se espera recurrir al Consejo Estado, es decir, Hernández recurrirá en revisión de los casos ante dicha entidad.



"La última decisión que generaría una inhabilidad automática tendría que ser revisada por el Consejo de Estado, mientras eso no ocurre, no se aplica, no se ejecuta. Rodolfo Hernández podrá ser candidato y puede participar en las elecciones, mientras un juez no decida la inhabilidad, no hay decisiones. En este caso la inhabilidad no se aplica mientras no haya decisión judicial".



En cuanto a la sanción que aún no está en firme de la inhabilidad de 14 años por el caso de Vitalogic, no hay decisiones, de haber un pronunciamiento el ingeniero tendría cuatro sanciones en total.



